El Centro Democrático emite un comunicado y le responde a Enrique Gómez Martínez y la concepción del Estado de Álvaro Uribe

No cayeron bien en el Centro Democrático las palabras que emitió el senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, sobre el expresidente Álvaro Uribe en medio de una entrevista con la periodista Eva Rey.

Para el partido político, los señalamientos del congresista sobre el crecimiento desaforado del Estado y el manejo de los impuestos “desconocen los hechos y los resultados de sus gobiernos”.

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El Centro Democrático comentó que, frente a las palabras, basta con contrastar la obra de Uribe durante su paso por la Gobernación de Antioquia y los dos años al frente del Ejecutivo.

“Abogó por un Estado pequeño, recortó burocracia y promovió incentivos tributarios que se tradujeron en mayor inversión. Las diferencias que invoca Gómez Martínez no pueden construirse ignorando esa evidencia”, aseguró la colectividad.

Logo Centro Democrático Mario Franco - Colprensa Foto: Mario Franco/Colprensa

Entre tantas cosas, se citó que como gobernador de Antioquia, Uribe impulsó una profunda reducción de la burocracia departamental, que pasó de aproximadamente 17.000 a 5.000 personas.

Que en esa misma administración, la política de austeridad también se reflejó en las compras de elementos de oficina, cafetería y otros implementos: “En 1994 estas compras costaron $10.000 millones; en 1995 fueron $7.991 millones; en 1996 se redujeron a $2.461 millones y en 1997 llegaron a $1.580 millones”.

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Mientras que como presidente, el Estado pasó de tener 16 ministerios a 13, “como parte de una reforma orientada a racionalizar el tamaño y funcionamiento del Gobierno”.

Finalmente, se dijo que “la visión de Álvaro Uribe tampoco estuvo orientada a aumentar la carga tributaria sobre la inversión. Por el contrario, durante sus gobiernos se establecieron importantes incentivos tributarios para promover la inversión privada y la generación de empleo”.