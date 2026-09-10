Iván Duque y Daniel Briceño, las dos figuras del Centro Democrático mejor valoradas por la opinión pública, según AtlasIntel

El expresidente Iván Duque y el congresista Daniel Briceño son los dos líderes políticos del Centro Democrático que mejor imagen tienen en la opinión pública.

El presidente Abelardo De La Espriella tiene una imagen positiva del 54 %, según encuesta de AtlasIntel para Bloomberg

Así lo registra la más reciente encuesta de AtlasIntel para Bloomberg. En esa medición, el 54 % de los colombianos asegura que tiene una imagen positiva del presidente Abelardo De La Espriella. Y el 44 % aseguró tener una imagen negativa del mandatario.

Según los datos de la encuesta Latam Pulse, es el presidente quien registra la mayor favorabilidad, seguido de cerca por José Manuel Restrepo, quien alcanza un 53 % de aprobación frente a un 43 % de rechazo.

A continuación se pueden conocer los resultados de la encuesta para el caso colombiano, con su respectiva ficha técnica:

El concejal Daniel Briceño obtiene un 40 % de aprobación. Iván Duque registra un 36 % de imagen positiva.

La encuesta de AtlasIntel para Bloomberg fue realizada entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre. En total fueron entrevistadas 1.904 personas mediante la metodología Random Digital Recruitment (Atlas RDR). El margen de error es del 2 %.

En este link puede consultar la encuesta completa y su respectiva ficha técnica.