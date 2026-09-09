Oficial: Jorge Andrés Zuluaga será el director de la DNI

El presidente Abelardo De La Espriella designó al general (r) Jorge Andrés Zuluaga como nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el cuerpo de inteligencia del Estado colombiano.
El nombramiento se oficializó este 9 de septiembre a través de un decreto expedido por el Departamento Administrativo de la Presidencia.
“Nombrar, a partir de la fecha, al doctor Jorge Andrés Zuluaga López en el empleo del director general del Departamento Administrativo - Dirección Nacional de Inteligencia”, se lee en el documento oficial.
El general (r) es considerado por la opinión pública como el cerebro de la Operación Jaque y el hombre detrás de otras grandes operaciones contra grupos armados ilegales.