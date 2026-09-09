Alexander Cadena, presidente de Cenit, filial de Ecopetrol, otro de los descabezados de la poderosa empresa estatal

El 27 de mayo de 2024, Alexander Cadena asumió la presidencia de Cenit, empresa filial de la petrolera estatal Ecopetrol, cargo que ahora deja, según confirmó a este medio.

En Cenit entró a reemplazar a Héctor Manosalva, quien duró 5 años en la posición de la que es una de las empresas más rentables para el Grupo Ecopetrol, toda vez que se encarga de liderar el transporte y la logística de petróleo en el país, para lo cual, maneja cerca de 9.000 kilómetros de oleoductos y poliductos en el territorio nacional. Tanto así que, sus presupuestos de inversión son billonarios, lo que, además, la hace ser una de las impulsoras de los resultados totales de Ecopetrol.

Cadena venía de liderar Ocensa, otra de las filiales del Grupo Ecopetrol. Una vez llegó el equipo de empalme del nuevo presidente, Abelardo De La Espriella, radicó una denuncia ante la Fiscalía, solicitando investigar presuntos delitos relacionados con la adjudicación de un contrato de asesoría jurídica por más de $23.663 millones en Cenit. En entrevista con SEMANA, en su momento, Cadena explicó que habían entregado la información pertinente sobre esa contratación, la cual, afirmó, no tenía ninguna anomalía.

Logo Cenit Foto: Cenit / Web

En las últimas semanas, aún si que llegue a la presidencia del Grupo Ecopetrol el titular que quedará al frente de la empresa más grande de Colombia, ha habido un verdadero remezón en las directivas. Vicepresidencias, gerencias de áreas claves como gas, entre otras, han hecho parte del remezón. Las subsidiarias de la petrolera tampoco han escapado al barrido. Así, salió el presidente de Esenttia (Filial Petroquímica) de la estatal. También cerró capítulo como directivo el gerente de Hocol, Luis Eduardo Parra.

Escándalos por nombramientos en Cenit y presuntos contratos irregulares. Presidente de la filial de Ecopetrol responde

Para el 15 de septiembre está convocada la asamblea de Ecopetrol, en la que se plantearían propuestas de cambios en diferentes frentes, para que sean aprobados por la plenaria, en la cual, el peso en las decisiones lo tiene el gobierno como accionista mayoritario.

Ecopetrol. Foto: anamejia18 - stock.adobe.com