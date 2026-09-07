Despedida de Ecopetrol Catalina Velásquez, hija del exministro de Defensa de Gustavo Petro

En Ecopetrol se tomó la decisión de poner fin al contrato de Catalina Velásquez Gil, gerente jurídica de Hidrocarburos de la compañía e hija del exministro de Defensa de Gustavo Petro, Iván Velásquez.

De acuerdo con la información conocida, la terminación del contrato fue de manera unilateral y con el pago de la indemnización legal correspondiente. El expediente revisado señala que no existe fuero sindical ni una causal que impida jurídicamente la salida.

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Velásquez Gil, abogada y funcionaria nivel 21 de Ecopetrol, tenía además participación en las juntas de Ecopetrol Costa Afuera Colombia y Ecopetrol USA. Desde agosto de 2026 integraba también el Consejo de Administración de Brava Energía, compañía brasileña de la que Ecopetrol adquirió el 51 % por cerca de 1.200 millones de dólares.

Precisamente, su llegada al consejo de Brava, dos días después del cierre de la operación y mediante cooptación, aparece entre los puntos considerados para su salida de la petrolera, que también advirtió sobre la concentración de tres sillas en compañías del grupo.

Se calcula que el contrato que tenía Velásquez Gil en Ecopetrol tenía un costo anual de $ 1.084 millones asociado a cargas laborales y honorarios estimados por sus participaciones en juntas; es decir, un salario cercano a los 54 millones de pesos mensuales.