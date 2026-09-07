Abelardo De La Espriella oficializó nombramiento del exprocurador Alejandro Ordóñez como embajador de Colombia ante la OEA

El Gobierno oficializó el nombramiento del exprocurador Alejandro Ordóñez como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington.

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De acuerdo con el decreto presidencial, Ordóñez ocupará el cargo dentro de la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a los jefes de misiones diplomáticas y oficinas consulares.

El nombramiento lo llevará a Washington, Estados Unidos, donde funciona la sede de la OEA, uno de los principales escenarios multilaterales del continente y un espacio clave para la discusión de asuntos políticos, democráticos y de seguridad regional.

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Alejandro Ordóñez fue designado nuevo embajador de Colombia ante la OEA. Foto: Colprensa

La designación quedó formalizada mediante un decreto firmado por el presidente de la República y por el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Nicolás Bula Escobar.

El acto administrativo establece además que los gastos derivados del traslado y del ejercicio de sus funciones serán asumidos con cargo al presupuesto de la Cancillería y su Fondo Rotatorio, incluyendo el reconocimiento de viáticos, transporte de menaje doméstico y asignación de pasajes.

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Alejandro Ordóñez.

Con esta decisión, Ordóñez vuelve a ocupar una posición de alta responsabilidad dentro del servicio exterior colombiano. El nuevo embajador deberá representar al país ante la OEA y participar en el escenario diplomático interamericano en nombre del Gobierno nacional.

Carlos Suárez, uno de los hombres más cercanos a De La Espriella aseguró: “Vuelve al ruedo el hombre que dice lo que piensa y hace lo que dice: Alejandro Ordóñez. Valiente, transparente, dogmático, un verdadero DEFENSOR DE LA PATRIA. El que NUNCA claudicó… fui su estratega y conozco muy bien su esencia. Bien por esa, presidente”.

Alejandro Ordóñez. Foto: Carlos Julio Martínez / SEMANA

La llegada de Ordóñez a la representación de Colombia ante la OEA se conoce mientras el Gobierno de De la Espriella continúa definiendo los nombres que ocuparán posiciones estratégicas en el exterior.

En este caso, el decreto deja en firme el regreso del exprocurador al servicio público, ahora desde uno de los principales espacios de representación diplomática de Colombia en el continente.