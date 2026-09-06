El expresidente Gustavo Petro se refirió en las últimas horas al operativo en el que cayó Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, señalado como uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada o Los Pachenca.

A través de X, Petro pidió explicaciones a la Policía Nacional sobre la operación que se llevó a cabo en Riohacha, La Guajira, el pasado jueves y cuestionó por qué no se priorizó la vida.

“Que me explique la Policía Nacional por qué, si hay cuatro personas en una casa y está rodeada completamente, tienen que morir las cuatro personas encerradas en la casa. La operación de Riohacha no tenía como prioridad capturar a los bandidos, sino matarlos. ¿Por qué? ¿Existe en nuestra Constitución la pena de muerte? ¿Por qué no se priorizó la vida, y en primer lugar la de las mujeres en el lugar de los hechos?”, dijo el expresidente.

Su mensaje generó múltiples comentarios. Uno de ellos fue de la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, quien aseguró que Petro “trató mejor a los delincuentes que a los empresarios” durante su gobierno.

“Durante su gobierno, Petro trató mejor a los delincuentes que a los empresarios, que a las mujeres, que a la prensa, que a la oposición. Prefirió defender criminales de lesa humanidad por encima de las víctimas y de la seguridad del país. Luego se pregunta por qué perdió”, dijo.