La nueva dirección del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) lanzó una alerta tras encontrar algunos hallazgos relacionados con hechos de presunta corrupción en la entidad durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Gobierno de Abelardo destapará “cultura del saqueo” en el Sena; los hallazgos de presunta corrupción son impresionantes

SEMANA conoció que la entidad prepara el “libro blanco” con el que busca establecer qué ocurrió en la pasada administración y determinar si existen hechos que deban ser puestos en conocimiento de los organismos de control.

Sobre este tema se pronunció en su cuenta de X el exdirector del Sena Jorge Eduardo Londoño, quien se refirió directamente a la “cultura del saqueo”.

“Revisemos entonces cuánto costaban los contratos, cuánto se optimizó, qué tercerizaciones se redujeron y a dónde fueron esos recursos: aprendices, infraestructura y necesidades misionales”, destacó Londoño sobre el tema.

El exdirector de la entidad llamó la atención del nuevo Gobierno e hizo énfasis en que “habría sido útil aceptar el empalme ofrecido por la administración saliente”, ya que ese era el escenario para preguntar, contrastar cifras y conocer directamente las decisiones adoptadas.

“Si existen irregularidades, que se aporten las pruebas. La negativa a realizar el empalme hoy tiene consecuencias evidentes. Aun así, la administración saliente entregó oportunamente los informes de gestión y la información requerida a los organismos de control”, señaló el exdirector.

Jorge Eduardo Londoño insistió en que cualquier señalamiento sobre la gestión que se realizó en el Gobierno anterior debe estar sustentado en pruebas y no en declaraciones o percepciones personales.

“Para eso existen las autoridades competentes y los mecanismos de control establecidos por la ley. Es preciso recordar que la entidad es objeto constante de auditorías internas y externas y tiene un sólido sistema de gestión y control”, resaltó Londoño.

El exdirectivo fue enfático en que “los sindicatos, los aprendices y millones de colombianos merecen conocer la verdad basada en hechos verificables, no en narrativas construidas para desacreditar el trabajo realizado por la entidad”.