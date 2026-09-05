Niña se vuelve viral tras enviar mensaje de apoyo al presidente Abelardo De La Espriella: “Aunque a muchos les duela”

Un video protagonizado por una niña identificada como Jellien Álvarez se volvió viral en redes sociales tras expresar su respaldo al presidente Abelardo De La Espriella. La grabación ganó aún más alcance después de que el propio mandatario la compartiera en sus cuentas oficiales.

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En el clip, de poco más de 40 segundos, la menor explica cómo percibe el cambio entre el actual Gobierno y la administración del expresidente Gustavo Petro. Para hacerlo, recurre a una comparación con el juego de “congelados”.

“Vean, mi gente, aunque a muchos les duela, tenemos el mejor presidente nosotros, los niños, Abelardo De La Espriella; antes nosotros estábamos congelados y él nos descongeló”, afirmó.

Durante su intervención, la niña también destacó la gestión del presidente en temas relacionados con la salud. Según dijo, varios menores que habían expuesto en redes sociales las dificultades que enfrentaban para recibir atención médica lograron obtener ayuda después de que sus casos se hicieran virales y el mandatario ordenara intervenir.

“Miren que una niña pidió una casa y se la dio, miren que un niño estaba mal de corazón y mandó para que lo ayudaran, miren cómo es de buena la gente (…) Abelardo De La Espriella, tú eres el mejor presidente de nosotros los niños. Qué viva Cristo Rey. Firme por la patria”, enfatizó la menor.

La publicación generó una amplia conversación en redes sociales, donde usuarios reaccionaron tanto al mensaje de la niña como a la decisión del presidente de compartir el video desde sus perfiles oficiales.

Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia. Foto: Presidencia.

Cabe señalar que, hace algunos días, De La Espriella respondió al llamado de Lucas Francesco Murillo García, un niño de siete años de Cúcuta con una cardiopatía que ha sido sometido a tres cirugías de corazón abierto y cuya familia lleva más de un año esperando autorizaciones de la Nueva EPS para avanzar hacia un posible trasplante de corazón.

A través de X, el mandatario ordenó a la ministra de Salud, Ana María Vesga, asumir personalmente el caso, contactar a la familia, coordinar con la EPS y garantizar los exámenes, tratamientos y la atención especializada que requiere el menor.