Atención Tauro, Piscis y Escorpio: los números de la suerte y predicciones de dinero de Walter Mercado

La astrología continúa siendo un referente de consulta frecuente en la cultura popular para quienes buscan orientación en el ámbito personal, laboral y afectivo.

A continuación, se detalla el panorama general proyectado para cada signo zodiacal, junto con sus respectivos números asociados a la suerte.

Miles de personas confían en los números de la suerte del fallecido astrólogo. Foto: Getty Images / Getty Images

Signos de Fuego: Aries, Leo y Sagitario

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

Las tendencias astrales sugieren un periodo propicio para la autonomía personal y la búsqueda de nuevos horizontes profesionales, como el inicio de emprendimientos o cambios en el entorno laboral. Se aconseja una postura firme frente a la defensa de los propios derechos y límites en el ámbito personal. En el aspecto afectivo, las proyecciones invitan a cerrar ciclos vinculados a etapas de indecisión.

Números de la suerte: 25, 17, 21.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

El enfoque principal para Leo se centra en la prevención del agotamiento en los planos físico, mental y emocional. La recomendación central orienta hacia la búsqueda de un equilibrio en las rutinas diarias, haciendo énfasis en el autocuidado, la moderación en el consumo de sustancias y el control en hábitos alimenticios, especialmente respecto al consumo de sal y azúcar.

Números de la suerte: 1, 46, 22.

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

La lectura astral sugiere canalizar la energía a través de actividades creativas y artísticas como la escritura, la música o la pintura. Se fomenta la expresión de la naturaleza personal y la eliminación de factores que generen limitaciones en el desarrollo cotidiano. Asimismo, se insta a actuar con prudencia en el momento de tomar decisiones complejas.

Números de la suerte: 6, 10, 43.

Signos de Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Las proyecciones señalan una etapa de mayor estabilidad y satisfacción individual. Se anticipa una mayor visibilidad en entornos sociales o comunitarios. En materia económica, el periodo favorece la realización de transacciones financieras, compraventa de bienes y la gestión de oportunidades de ingresos de carácter imprevisto.

Números de la suerte: 8, 4, 3.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

El panorama para Virgo indica la resolución de conflictos emocionales o la superación de dinámicas limitantes del pasado. Las recomendaciones invitan a tomar decisiones con firmeza en el terreno afectivo y a considerar cambios de entorno mediante viajes o nuevas experiencias que promuevan la estabilidad personal.

Números de la suerte: 22, 9, 16.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

Las influencias proyectadas abarcan el plano de la intimidad y la reevaluación de perspectivas personales. Se sugiere un ordenamiento en la vida sentimental mediante el cambio de actitud mental hacia las circunstancias circundantes. Las predicciones instan a asumir la iniciativa en proyectos y proyectos personales.

Números de la suerte: 40, 6, 12.

Signos de Aire: Géminis, Libra y Acuario

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

Para Géminis, la sugerencia principal gira en torno a evitar los excesos en el plano interpersonal y afectivo. Las interpretaciones insisten en la importancia de fortalecer la autoestima y el valor personal sin ceder ante situaciones que vulneren la dignidad. Se enfatiza el autocuidado como base para establecer vínculos saludables.

Números de la suerte: 9, 30, 11.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

Las tendencias favorecen la superación de etapas complejas del pasado para dar paso a un ciclo de mayor claridad. En el ámbito profesional, se proyecta un rendimiento más eficiente bajo la premisa de optimizar esfuerzos. En el terreno interpersonal, el periodo se muestra favorable para la consolidación de lazos afectivos.

Números de la suerte: 15, 26, 30.

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

Las lecturas astrales sugieren un proceso de liberación de cargas o responsabilidades ajenas en el entorno familiar. Se observa una disposición hacia la asunción de riesgos calculados y la puesta en marcha de proyectos innovadores, acompañada de una mayor prudencia en las relaciones personales.

Números de la suerte: 4, 33, 9.

Signos de Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Las predicciones señalan una etapa de reevaluación de realidades en las relaciones de pareja consolidadas. Se sugiere apoyarse en círculos de amistad cercanos y actuar con cautela ante nuevos compromisos sentimentales, promoviendo el análisis reflexivo previo a la toma de decisiones definitivas.

Números de la suerte: 19, 5, 36.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

El panorama general para Escorpio resalta la apertura hacia los cambios, las actividades artísticas y los proyectos vinculados al ámbito financiero. La recomendación principal es enfocar los esfuerzos en entornos y proyectos con bases concretas, dejando de lado expectativas poco objetivas.

Números de la suerte: 7, 13, 2.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

Las proyecciones auguran una etapa de renovación en el campo profesional y apertura hacia nuevos desafíos. En materia económica, se señala la posibilidad de flujo financiero a través del pago de deudas pendientes o ingresos inesperados, recomendando al mismo tiempo la administración responsable de los recursos.