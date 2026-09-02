Bogotá será el escenario para los amantes del cómic: cinco días de historias, dibujos y personajes con Entreviñetas 2026

Durante cinco días, Bogotá volverá a llenarse de viñetas, personajes, dibujos e historias. Del 2 al 6 de septiembre de 2026, el Festival Entreviñetas celebrará su decimotercera edición bajo el lema “Yo leo cómics”, con una programación que llevará este lenguaje gráfico a librerías, auditorios y espacios culturales de Bogotá y Soacha.

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Todo este recorrido hace parte de un trabajo que Entreviñetas desarrolla desde 2010 para fortalecer el cómic y sus artes afines en Colombia. Desde entonces, ha buscado abrir espacios para la historieta y las artes afines. En cada edición, el cómic deja de ser solamente una lectura para convertirse en un punto de encuentro entre autores, ilustradores, editoriales y lectores.

Esto se explica, según Daniel Jiménez Quiroz, director ejecutivo de Entreviñetas, “porque el cómic no le pertenece únicamente a quienes ya tienen cerca un espacio cultural”. Adicionalmente, aseguró que buscan “dar cuenta de las tendencias colombianas e internacionales en el cómic y sus artes afines”.

La sede principal será el Centro Cultural Gabriel García Márquez del Fondo de Cultura Económica, en la calle 11 #5-60. Sin embargo, buena parte de la agenda se extenderá a diferentes librerías de Bogotá y Soacha, lo que permitirá a los amantes de este estilo encontrar escenarios mucho más cerca de sus hogares. La mayoría de las actividades serán gratuitas, aunque algunas tendrán inscripción previa debido a que cuentan con cupos limitados.

Este evento recibirá a varios exponentes a nivel nacional e internacional. Entre ellos estará la surcoreana Keum Suk Gendry-Kim, autora de Hierba, una novela gráfica basada en el testimonio de una sobreviviente del sistema de esclavitud sexual impuesto por Japón durante la Segunda Guerra Mundial.

También estará el arquitecto español Enrique Bordes, autor de Cómic, arquitectura narrativa y Madrid Bombardeado; el peruano Martín López Lam, y la argentina Jazmín Varela, autora de Campeón, quienes participarán en charlas y talleres durante el festival.

La programación incluirá la grabación en vivo del podcast mexicano Grupo de Autoayuda de Dibujo, conducido por Iván Mayorquín y Raúl Pardo, quienes tendrán su primera experiencia fuera de México.

A esta agenda se suma Gráfica Continua — Colombia & Argentina, exposición que reunirá obras históricas del cómic colombiano con intervenciones contemporáneas realizadas mediante risografía. Durante los días del festival, una máquina estará funcionando en el lugar para incorporar nuevas piezas cada día.

Con el cómic se puede impulsar la educación, el liderazgo cultural y el bienestar comunitario. Foto: Entreviñetas - API

Los lectores más jóvenes tendrán su propio espacio. Esta edición estrenará Meñique, una franja pensada para niños y adolescentes en la que se desarrollarán talleres de creación de cómic. El autor colombiano Jairo A. enseñará a crear un superhéroe, mientras que la ilustradora Natalia Rojas Castro dirigirá un taller sobre creación de personajes.

Entre el 4 y el 6 de septiembre, la Plazoleta México recibirá el Mercado Entreviñetas, que reunirá a más de 50 expositores procedentes de Colombia, Argentina, Ecuador, México y Perú.

Este año, además, el mercado incorporará por primera vez una Ruta de Acompañamiento Editorial, pensada para conectar proyectos seleccionados con agentes y autores internacionales. Entre los participantes estarán Martín Ramón, director de Espacio Moebius de Argentina; Edo Brenes, de Costa Rica, y Nicolás Grivel, agente literario radicado en París.

El proyecto que tenga el mejor desempeño podrá acceder posteriormente a una residencia editorial con la red Mapatintas y viajar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con los gastos cubiertos por Entreviñetas y la FIL, según informó la organización.