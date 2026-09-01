El deporte se mueve por la reconstrucción de Cali: running y ciclismo se tomarán la ciudad

En Cali la solidaridad con las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto continúa encontrando nuevas formas de manifestarse. Mientras las autoridades mantienen las labores de atención a los damnificados; ciudadanos, empresas y organizaciones han puesto en marcha distintas iniciativas para reunir recursos y acompañar a quienes todavía enfrentan las consecuencias de la emergencia. Esta vez el punto de encuentro estará en el deporte.

Crece la ola de solidaridad: artistas, futbolistas y empresarios siguen movilizando ayudas para las zonas más afectadas por el terremoto

En los últimos años, el running se ha convertido en una práctica cada vez más común. Su facilidad para realizarlo, el hecho de que no dependa de una locación específica y sus beneficios para la salud mental lo han convertido en una alternativa para quienes buscan mantenerse activos. Pero correr también puede ser una actividad para compartir, socializar y crear comunidad. Bajo esa idea nació “Somos Cali 5K”, una carrera de carácter solidario que busca recaudar recursos para las familias damnificadas por el terremoto.

La iniciativa es impulsada por la Fundación Jeison Aristizábal, en alianza con empresas, organizaciones y líderes de Cali. La propuesta busca aprovechar la convocatoria que genera el deporte para reunir recursos y ayudas destinadas a las personas que todavía enfrentan las consecuencias de la emergencia.

Este evento se realizará el 6 de septiembre, en una jornada que comenzará a las 6:30 de la mañana y tendrá un recorrido de 7 kilómetros. Quienes quieran participar podrán hacerlo mediante un aporte económico que será destinado a la campaña.

Pero la ayuda no se limita a quienes quieran ponerse los tenis y recorrer los 7 kilómetros. También existe la posibilidad de aportar en especie. A partir del jueves 3 de septiembre, el CREW Wellness Club – Pance funcionará como centro de acopio entre las 9:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. Aquí se recibirán alimentos no perecederos, productos de aseo y comida para mascotas.

La inscripción incluye un kit para los participantes que trae número, hidratación, medalla y una camiseta. La organización estableció un límite de 500 participantes y aclaró que las camisetas estarán sujetas a disponibilidad.

El Giro de Rigo

El ciclismo es un deporte arraigado en la cultura colombiana. El país ha sido cuna de grandes pedalistas que han hecho historia en las carreteras del mundo. Uno de ellos es Rigoberto Urán, subcampeón del Giro de Italia y el Tour de Francia, además de ser el único medallista olímpico en la categoría de ruta. Rigo también se solidarizará con las víctimas del sismo y aportará su granito de arena en la reconstrucción de la ciudad.

El Giro de Rigo, que se llevará a cabo el 1 de noviembre en Cali, tendrá 50 cupos especiales como parte de la campaña “Pedaleamos para ayudar”, con la que se busca reunir recursos para las comunidades afectadas en el Valle del Cauca.

En el Giro de Rigo 2025 participaron más de 8.000 personas. Foto: Redes Sociales: Luchovoltio

Cada inscripción tiene un valor de 1,3 millones de pesos y, de acuerdo con la información divulgada por la organización, el ciento por ciento de los recursos recaudados será destinado a las comunidades afectadas. La campaña tenía como meta reunir 130 millones de pesos.

Con el dinero se comprarán kits de ayuda e hidratación para las zonas afectadas, además de apoyar a voluntarios y equipos de rescate. Así, entre bicicletas y carreras, el deporte es otro de los espacios desde los que Cali busca acompañar a quienes todavía sienten las consecuencias de la emergencia.