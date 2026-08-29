Por una minería más sostenible en Antioquia: así avanza la formalización minera en Segovia y Marmato

En Segovia, Antioquia, la formalización minera avanza como una vía para transformar las condiciones ambientales, productivas y sociales de una actividad con profundas raíces en el territorio. El más reciente paso es el acuerdo entre Aris Mining y el Proyecto Matuna, antes La Rubiela, que permitió avanzar en la formalización de 450 mineros tradicionales después de cerca de dos años de trabajo entre los diferentes actores.

Para Aris Mining, este proceso representa una oportunidad para que la minería tradicional evolucione hacia esquemas de mayor legalidad, seguridad y productividad. La formalización permite consolidar la actividad mediante procesos más organizados, que fortalezcan las FOTO: ARIS MINING - API capacidades de los trabajadores, mejoren las condiciones en las que desarrollan su labor y promuevan una relación más sostenible con los territorios donde tiene presencia.

El alcance de esta estrategia va más allá de la formalización de los trabajadores. En Segovia esta ruta también ha abierto espacio a la minería regenerativa, una iniciativa desarrollada voluntariamente por los mineros y liderada por la compañía junto con Corantioquia. Con la reciente vinculación de 13 unidades, ya son 19 las unidades activas en esta estrategia, orientada a la restauración y recuperación ambiental del territorio.

Uno de los impactos ambientales más relevantes está relacionado con la reducción del uso de mercurio. Según las cifras de la compañía minera, los procesos de formalización han permitido que los mineros vinculados dejen de utilizar 162 toneladas de este elemento. La compañía también señala que más de 3.000 mineros formalizados han recibido capacitación en salud, seguridad, medio ambiente y procesos técnicos.

La formalización tiene, además, una dimensión económica. Aris Mining reporta cerca de 8.500 empleos en Colombia entre colaboradores, contratistas y socios mineros, y el 68 por ciento de sus empleados directos corresponde a talento local. Entre 2023 y 2025, la compañía aportó 339 millones de dólares en impuestos y regalías, mientras que en el segundo trimestre de 2026 destinó 31 millones de dólares a operaciones y comunidades en Segovia.

Estos recursos también se reflejan en iniciativas sociales. Desde 2023, Aris Mining ha hecho 46 intervenciones en instituciones educativas de Segovia, Remedios y Marmato, con más de 10.000 estudiantes beneficiados, además de dos megacolegios construidos en Segovia que benefician a 5.000 estudiantes.

De esta manera, la inversión de la compañía busca que los beneficios de la operación trasciendan la actividad minera y contribuyan al desarrollo sostenible de los territorios donde tiene presencia, mediante la generación de empleo, fortalecimiento de las comunidades y las iniciativas sociales que impulsa en estas regiones.

Por otro lado, en Marmato, Caldas, la compañía también adelanta procesos de formalización con pequeños mineros. Recientemente se firmaron tres subcontratos que permitirán avanzar en la formalización de 321 mineros tradicionales. A esto se suma la devolución de 100 títulos del cerro El Burro, para que los pequeños mineros puedan desarrollar allí su actividad bajo esquemas formales.

Así, la formalización minera plantea una oportunidad para que la actividad tradicional de regiones como Segovia avance hacia mayores niveles de legalidad y productividad, pero también para que sus beneficios se reflejen en menos impactos ambientales, mayor inversión y mejores oportunidades para las comunidades.

*Contenido elaborado con el apoyo de Aris Mining.