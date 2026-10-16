Abrir las aulas al mundo: Uniguajira invierte en sus docentes con formación internacional

En una apuesta sostenida por la innovación y el intercambio de conocimientos, la Universidad de La Guajira llevará a 50 de sus docentes a experiencias de formación e inmersión internacional en el marco de su estrategia Alula Global. Ciudades como Londres, Roma y Hangzhou funcionarán como puntos de partida para que los profesores, además de adquirir conocimiento, regresen a las aulas con herramientas pedagógicas en beneficio de la comunidad y los procesos de investigación.

La iniciativa, que representa una inversión superior a los 1.800 millones de pesos, será financiada con recursos de la Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo y el Plan de Fomento a la Calidad. Los destinos responden a las necesidades particulares de las facultades y buscan combinar formación e intercambio cultural.

En Londres, la experiencia estará enfocada en Banca y Finanzas y contará con la participación de Bayes Business School – City St George’s, University of London, Rome Business School e IBERONEX. En Roma participarán Rome Business School e IBERONEX con temáticas de Gestión Académica y Neurociencia, mientras que en Hangzhou trabajarán en conjunto Zhejiang University of Finance e IBERONEX sobre e-commerce y Gestión de Datos.

Más oportunidades

El nombre del programa, Alula Global, explica la idea. La alula es una pequeña pluma ubicada en el borde del ala de las aves que ayuda a estabilizar el vuelo. Para Uniguajira, “representa salir, ampliar la mirada y regresar con herramientas para orientar el rumbo”.

Carlos Arturo Robles Julio, rector de la Universidad de La Guajira y principal impulsor de Alula Global, vincula la apuesta con el aniversario de la institución: “Los 50 años de la Universidad de La Guajira no podían ser solamente una celebración de lo que hemos construido: tenían que convertirse en una oportunidad para decidir hacia dónde queremos avanzar”.

En ese sentido, lo más importante comienza cuando termina el viaje. Los docentes deberán regresar con compromisos de transferencia mediante proyectos, propuestas de innovación y acciones relacionadas con la universidad. Olisney Deluque Montaño, directora de la Oficina de Relaciones Internacionales, explica que esa condición está incorporada desde la convocatoria: “El propósito es que el conocimiento adquirido durante el viaje se multiplique dentro de la universidad y genere cambios en nuestro territorio”.

Carlos Arturo Robles Julio, rector de la Universidad de La Guajira. Foto: Uniguajira - API

Asimismo, la expectativa es que ese proceso llegue directamente a los estudiantes en forma de nuevos contenidos, metodologías de enseñanza, casos internacionales, herramientas tecnológicas y perspectivas interculturales.

Alula Global está planteado para el periodo 2026-2031 y contempla ampliar destinos y áreas de formación. Entre las posibilidades para próximas experiencias también están la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la transformación digital, la innovación pedagógica, la economía regional, las políticas públicas, la sostenibilidad, entre otras.

Alula Global está planteado para el periodo 2026-2031 y contempla ampliar destinos y áreas de formación. Entre las posibilidades para próximas experiencias también están la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la transformación digital, la innovación pedagógica, la economía regional, las políticas públicas, la sostenibilidad, entre otras.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Universidad de La Guajira.