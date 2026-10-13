El Atlántico quiere dar un salto tecnológico: estos son los dos proyectos que prepara con ayuda de Estados Unidos

El departamento del Atlántico dio un nuevo paso en sus planes de expansión de infraestructura tecnológica tras la firma de un acuerdo entre la Gobernación y la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA, por sus siglas en inglés), el cual estudiará la viabilidad de construir un Centro de Datos de Hiperescala y la ampliación de la red de banda ancha mediante fibra óptica.

El mandatario departamental señaló que la actuación de la Fuerza Pública debe coexistir con la autonomía universitaria y la protección de la infraestructura educativa.

El acuerdo, anunciado este 12 de octubre, busca dar luz verde a nivel técnico, financiero y ambiental de ambas iniciativas. La evaluación permitirá determinar las condiciones necesarias para estructurar los proyectos, que estarían orientados a fortalecer la conectividad y la capacidad de procesamiento de datos en el departamento.

El convenio contempla una subvención no reembolsable de 1.002.285 dólares para financiar dichos estudios, lo cual no implica directamente que el USTDA vaya a tener injerencia en los costos de edificación y/o instalación de las redes.

Un Centro de Datos de Hiperescala es una infraestructura de gran capacidad diseñada para almacenar, procesar y gestionar enormes volúmenes de información. Este tipo de instalaciones puede respaldar servicios de computación en la nube y aplicaciones de inteligencia artificial, que requieren capacidad de procesamiento y almacenamiento.

Asimismo, la Gobernación busca aumentar la infraestructura de fibra óptica porque permite transmitir grandes volúmenes de datos a la velocidad de la luz, lo que garantiza una conexión más rápida, segura y estable para hogares, empresas y servicios públicos.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, señaló que el acuerdo busca preparar al departamento para competir en la economía del conocimiento, atraer inversión extranjera y generar empleos de alto valor agregado.

“Esta alianza estratégica con el Gobierno de los Estados Unidos marca un antes y un después para nuestro departamento. No hablamos solo de infraestructura, estamos preparando al Atlántico para competir en la economía global del conocimiento y generar empleo de alto valor agregado para nuestra gente”, aseguró.

Hugo Guevara, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia; Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico; Luis Méndez, subsecretario adjunto para América del Sur del Departamento de Estado de EE.UU. Foto: Gobernación del Atlántico

La administración departamental también plantea que el desarrollo de esta infraestructura podría impulsar la formación especializada en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad y computación en la nube.

Una de las facilidades que tiene el Atlántico es su ubicación geográfica, ya que al estar en la región Caribe y tener rápida conexión con cables submarinos de fibra óptica permite una optimización de este tipo de servicios.

Estas conexiones representan una ventaja para los proyectos que necesitan intercambiar grandes cantidades de información con baja latencia y disponer de redes de alta capacidad. La Gobernación busca fortalecer las relaciones internacionales y promover alianzas con entidades públicas, empresas, universidades y actores del ecosistema productivo.

El acuerdo abre una etapa de evaluación para dos proyectos que podrían ampliar la infraestructura digital del departamento. Su alcance definitivo dependerá de los resultados de los estudios y de las decisiones que se adopten posteriormente sobre su desarrollo y financiación.