Cerraron la av. Circunvalar en Bogotá por manifestación: piden al Gobierno estrenar decreto

La avenida Circunvalar fue bloqueada a la altura de la Universidad Distrital, en el centro, debido a la obstrucción vial que causan algunos encapuchados. Algunos videos publicados en las redes sociales demuestran el momento exacto de la intervención de estas personas.

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Este bloqueo se realizó en las inmediaciones de la sede Vivero de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ubicada en la Avenida Circunvalar con calle 12D/calle 16.

La Secretaría de Gobierno confirmó esta afectación vial, que inmediatamente fue atendida por la Alcaldía cuando dispuso las unidades de la UNDMO para solucionar el bloqueo que le impidió el paso a miles de bogotanos en plena hora pico.

Tras la intervención de las autoridades, el Distrito confirmó que, luego de hora y media de bloqueo, se restableció el orden en el sector y se habilitó por completo el tránsito vehicular.

Este bloqueo generó el rechazo de algunos ciudadanos y el sector político, desde donde pidieron al Gobierno nacional estrenar un nuevo decreto anunciado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, mediante el cual se promete restringir este tipo de situaciones.

“Ya pueden empezar a implementar el decreto con estos vándalos, ministro Rodrigo Lara”, dijo la excongresista Carolina Arbeláez, quien, según su relato en redes sociales, fue afectada en este bloqueo provocado.

El representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, también reaccionó a este hecho citando la iniciativa gubernamental. El senador resaltó que con el nuevo decreto anunciado, la intervención de las autoridades a este tipo de situaciones no dará espera y protegerá primeramente a los ciudadanos afectados que desean llegar a sus destinos.

“La intervención de la Fuerza Pública en estos casos es inmediata, protegiendo a los ciudadanos y castigando a los vándalos”, explicó Briceño.

¿Cuál es el nuevo decreto del Gobierno para hacerle frente a los bloqueos por las protestas?

El ministro Rodrigo Lara anunció este martes que su despacho ya tiene preparado un nuevo decreto con el que, respetando la protesta pacífica, no se tolerarán los bloqueos. El funcionario destacó que este se “estrenará” con las protestas programadas por la oposición para este miércoles, 14 de octubre.

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“Acá no se va a volver a ver ese espectáculo de carriles de TransMilenio bloqueados durante horas, con la gente caminando bajo la lluvia hasta su casa o carreteras bloqueadas”, dijo Lara en su explicación del nuevo decreto.

Por el momento, se desconocen los pormenores de la nueva medida gubernamental; sin embargo, su génesis ha sido ampliamente explicada por el Gobierno nacional: no serán permitidos los bloqueos.