En el sentido norte-sur de la Av. Carrera 7 se registró un aparatoso accidente de tránsito a la altura de la calle 79 B, desatando un gran caos de movilidad, taponando 3 importantes corredores viales del norte de la ciudad.

Grave accidente y fallas semafóricas complican la movilidad en Bogotá: recomiendan rutas alternas

La Secretaría de Movilidad confirmó el altercado vial y la ciudadanía reportó que, a partir de este, no hay paso en la Carrera Novena, en la 11 y la propia Carrera Séptima.

Rutas alternas tras este caos vial

Para usuarios que transitan por la Carrera Séptima hacia el sur: Desviarse a la altura de la calle 92 o la calle 85 hacia el occidente para buscar el corredor de la Avenida Caracas o la Autopista Norte.

Desviarse a la altura de la calle 92 o la calle 85 hacia el occidente para buscar el corredor de la Avenida Caracas o la Autopista Norte. Para quienes avanzan sobre las Carreras 9 y 11: Tomar la Avenida Carrera 15 al sur o conectar anticipadamente con la Calle 82 o Calle 85 hacia el occidente para evitar el embudo generado alrededor de la Calle 79B.

Tomar la Avenida Carrera 15 al sur o conectar anticipadamente con la Calle 82 o Calle 85 hacia el occidente para evitar el embudo generado alrededor de la Calle 79B. Tránsito desde el nororiente: Utilizar la Avenida Circunvalar como alternativa perimetral para desplazarse hacia la localidad de Chapinero o el centro de la ciudad.

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La movilidad en Bogotá ha sido uno de los grandes lunares de la ciudad históricamente y situaciones como las de este martes lo demuestran.

A lo largo del día, se presentaron varios siniestros, provocando un alto flujo vial en diferentes corredores.

A eso de las 6:30 de la tarde se registró una complicada situación vial sobre la Av. Centenario (calle 13) con Av. Carrera 68, sentido oriente-occidente, por un siniestro vial entre una grúa y un automóvil, según la Secretaría de Movilidad.

Más temprano, una novedad semafórica en la intersección de la Av. Chile con Carrera 24 retrasó el tránsito. Asimismo, sucedió con la de la Av. Centenario, por choque entre tractocamión y motociclista a la altura de la Av. Boyacá, sobre el puente vehicular.

A pesar de que estos siniestros se han traducido en retrasos para los conductores, es importante precisar que ninguno tuvo una gravedad de consideración en donde haya quedado un saldo mortal o de heridos.