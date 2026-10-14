Megaobra de puente en la calle 13 llega a su 50 %: así cambiará la movilidad en Bogotá

A exactamente un año de la histórica implosión controlada de los antiguos puentes de Puente Aranda —conocidos popularmente como ‘El Pulpo’—, el Tramo 1 del proyecto La Nueva Calle 13 alcanzó el 50 % de avance físico de obra.

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Esta megaobra interviene 1,12 kilómetros en la intersección estratégica de la calle 13, la avenida de Las Américas, la calle Sexta y la carrera 50.

Así, esta obra se convertirá en uno de los nodos viales más modernos del país para destrabar el tráfico del occidente de la capital. El IDU confirmó que los trabajos avanzan en su cimentación, montaje de vigas y fundición de tableros, buscando solucionar uno de los cuellos de botella más preocupantes para los conductores por los últimos 45 años.

¿Cómo se transformará la movilidad en la 13 con el nuevo puente?

La intervención sustituirá la antigua geometría vial por una arquitectura de tres niveles diseñada para segregar los flujos de tráfico mixto, el sistema de transporte masivo TransMilenio y la movilidad activa.

“En esta intersección tardaba una persona normalmente entre 13 y 15 minutos en atravesar la zona; con los nuevos puentes esto va a pasar a tomar entre 3 y 5 minutos”, dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Para lograr este ahorro en tiempo, el director del IDU, Orlando Molano, detalló que se unirá:

La avenida de Las Américas y la calle 13

La carrera 50 y la calle Sexta

“Como ustedes ven, Bogotá se está transformando hacia una ciudad más conectada, más moderna, pero sobre todo orientada a mejorar la calidad de vida de todos”, dijo Molano.

La obra marcó un precedente en la ingeniería civil colombiana el 12 de octubre de 2025, cuando se ejecutó la primera implosión controlada de puentes vehiculares en la historia de Bogotá.

Momento posterior de la implosión controlada de los antiguos puentes en la calle 13 con carrera 50, en Puente Aranda. Foto: Captura transmisión Alcaldía de Bogotá

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La obra cuenta con tres niveles, los cuales se compondrán de la siguiente forma: