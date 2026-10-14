Megaobra de puente en la calle 13 llega a su 50 %: así cambiará la movilidad en Bogotá

A exactamente un año de la histórica implosión controlada de los antiguos puentes de Puente Aranda —conocidos popularmente como ‘El Pulpo’—, el Tramo 1 del proyecto La Nueva Calle 13 alcanzó el 50 % de avance físico de obra.
Esta megaobra interviene 1,12 kilómetros en la intersección estratégica de la calle 13, la avenida de Las Américas, la calle Sexta y la carrera 50.
Así, esta obra se convertirá en uno de los nodos viales más modernos del país para destrabar el tráfico del occidente de la capital. El IDU confirmó que los trabajos avanzan en su cimentación, montaje de vigas y fundición de tableros, buscando solucionar uno de los cuellos de botella más preocupantes para los conductores por los últimos 45 años.
El Tramo 1 de La Nueva 13 ya alcanza el 50 % de avance y cuenta con el 99,86 % del área predial disponible. Bogotá sigue transformándose. pic.twitter.com/PEzF0zNAVx— Alcaldía de Bogotá (@Bogota) October 8, 2026
¿Cómo se transformará la movilidad en la 13 con el nuevo puente?
La intervención sustituirá la antigua geometría vial por una arquitectura de tres niveles diseñada para segregar los flujos de tráfico mixto, el sistema de transporte masivo TransMilenio y la movilidad activa.
“En esta intersección tardaba una persona normalmente entre 13 y 15 minutos en atravesar la zona; con los nuevos puentes esto va a pasar a tomar entre 3 y 5 minutos”, dijo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
Para lograr este ahorro en tiempo, el director del IDU, Orlando Molano, detalló que se unirá:
- La avenida de Las Américas y la calle 13
- La carrera 50 y la calle Sexta
“Como ustedes ven, Bogotá se está transformando hacia una ciudad más conectada, más moderna, pero sobre todo orientada a mejorar la calidad de vida de todos”, dijo Molano.
La obra marcó un precedente en la ingeniería civil colombiana el 12 de octubre de 2025, cuando se ejecutó la primera implosión controlada de puentes vehiculares en la historia de Bogotá.
La obra cuenta con tres niveles, los cuales se compondrán de la siguiente forma:
- Tercer nivel (puentes vehiculares de tráfico mixto): Corresponde a dos pasos elevados de 520 metros de longitud con tres carriles por sentido, diseñados para canalizar el tráfico vehicular de larga distancia sin interrupciones semafóricas.
- Segundo nivel (glorieta elevada para TransMilenio): Consiste en un circuito elevado exclusivo para los buses articulados y biarticulados de la nueva troncal, garantizando interconexiones directas entre la Calle 13 y la Avenida de Las Américas.
- Primer nivel (suelo y movilidad peatonal): Comprende una glorieta a nivel para giros locales de tráfico mixto, junto con tres pasos semideprimidos bicipeatonales, 2 kilómetros de ciclorrutas y 100.000 metros cuadrados de espacio público.