Fuertes lluvias frenan el desmonte del puente en la Séptima con calle 100: Alcaldía Galán anuncia cambios para evitar retrasos

Durante la última semana, Bogotá ha estado propensa a fuertes lluvias, lo que ha derivado en inundaciones y afectaciones a la movilidad.

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Las intensas precipitaciones también provocaron demoras en el desarrollo de obras de infraestructura para mejorar la circulación de Bogotá, entre ellas el desmonte del puente ubicado en la intersección de la carrera Séptima con calle 100.

Debido a las lluvias, el Distrito se vio obligado en numerosas ocasiones a interrumpir las labores, ya que de seguir se estaría poniendo en riesgo la vida tanto de los trabajadores como de los actores viales que transitan por el sector.

La Alcaldía Mayor de Bogotá informó que, si persisten los factores climáticos en Bogotá, los trabajos de desmonte se realizarán en horas de la noche de la semana entre el 13 y el 16 de octubre y el fin de semana del sábado 17 al 18 de octubre de 2026.

“Desde el viernes no hemos parado de trabajar; sin embargo, la lluvia no nos ha permitido avanzar como teníamos proyectado. El personal ha tenido que parar en diferentes momentos, porque gran parte del equipo de trabajo es eléctrico y eso genera un alto riesgo para las personas que están trabajando en esta obra. Para nosotros lo más importante siempre va a ser la seguridad, no solo de las personas que trabajan en la obra, sino, por supuesto, de los transeúntes y vehículos que transitan por esta zona”, comentó Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

A pesar de las contingencias registradas por las lluvias de los últimos días, el contratista responsable de desmontar el puente ha reforzado el personal, los equipos y los protocolos de seguridad para tratar de avanzar con los trabajos.

El Distrito informa que el proceso de la obra ha permitido desmontar dos vigas de aproximadamente 35 toneladas cada una y 19 metros de longitud.

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán busca priorizar la seguridad de los trabajadores que apoyan en el desmonte del puente, por lo que esperan que las condiciones climáticas en la ciudad mejoren para determinar si las labores pueden continuarse en horas del día o preferiblemente esperar a que sea de noche.

“Este desmonte del puente estaba programado para noviembre. Como nosotros nos comprometimos a que este puente esté habilitado en un año, lo que estamos haciendo es adelantar el trabajo. Esta situación no representa retrasos ni sobrecostos para la obra”, afirmó Molano.