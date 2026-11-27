Recibir una fotomulta puede generar preocupación, especialmente cuando el conductor no recuerda haber cometido una infracción o considera que el cobro no corresponde. Sin embargo, antes de pagar, es importante comprobar que el procedimient se haya realizado conforme a las normas de tránsito y que existan pruebas suficientes.

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El primer paso es consultar el comparendo en los canales oficiales del organismo de tránsito o en el SIMIT (Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito). Allí se debe verificar que la placa, la fecha, la hora, el lugar y el código de la infracción coincidan con la situación registrada.

También es fundamental solicitar o consultar la evidencia fotográfica o audiovisual. Esta debe permitir identificar el vehículo y respaldar la conducta que se le atribuye. Una imagen que únicamente muestre la placa no significa, por sí sola, que el propietario haya cometido la infracción.

Autorización de la cámara

Otro aspecto es comprobar si el sistema de detección electrónica contaba con los permisos correspondientes. La Agencia Nacional de Seguridad Vial dispone de un sistema de consulta de cámaras autorizadas, donde los ciudadanos pueden revisar su ubicación.

Además, los dispositivos deben cumplir las condiciones técnicas y de señalización aplicables. En el caso de los sistemas automáticos, la autorización y la operación en un punto habilitado son aspectos fundamentales.

También se debe revisar la notificación. La Ley 1843 de 2017 establece que la autoridad debe enviar el comparendo y sus soportes dentro de los tres días hábiles siguientes a su validación, a la dirección registrada por el propietario en el RUNT.

Responsabilidad del propietario

Finalmente, es importante recordar que la fotodetección no convierte automáticamente al dueño del vehículo en responsable de la infracción. La autoridad debe vincularlo al procedimiento y garantizarle el derecho a defenderse. Si otra persona conducía, el propietario puede aportar las pruebas y explicaciones correspondientes.

Si encuentra inconsistencias, puede presentar sus descargos y solicitar una audiencia ante la autoridad de tránsito antes de aceptar la responsabilidad y pagar. La existencia de un comparendo no significa que la sanción ya sea definitiva.