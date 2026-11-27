El cantante mexicano Christian Nodal inició un proceso legal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) contra su padre, Jesús Jaime González Terrazas.

El artista busca recuperar el control comercial de la marca “Christian Nodal”, cuyos registros principales pertenecen a su progenitor desde que el intérprete era menor de edad. Este movimiento ocurre pocos días después de que el músico anunciara una pausa temporal en los escenarios de su país.

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Más allá de un asunto personal o de identidad civil, la diferencia entre padre e hijo gira en torno al uso comercial de una de las marcas más rentables de la música regional mexicana, un género que hoy goza de enorme popularidad en países como Colombia, donde el sonorense ha llenado importantes recintos.

De acuerdo con documentos difundidos por diversos medios mexicanos y registros oficiales, cuando Nodal apenas comenzaba su carrera y aún no cumplía la mayoría de edad, su padre gestionó y registró a su nombre la denominación “Christian Nodal”.

Varios de esos permisos comerciales tienen vigencia hasta el año 2036, lo que en la práctica limita la autonomía del intérprete sobre los productos y servicios asociados a su propia imagen.

Para revertir este panorama, el equipo jurídico del cantante puso en marcha una estrategia en dos frentes durante noviembre de 2026. Primero, el 9 de noviembre, presentó un documento de oposición de 128 páginas para frenar un trámite que su padre había iniciado en septiembre, con el cual buscaba asegurar los derechos sobre fotografías, carteles, libros y artículos impresos bajo el nombre del artista.

La defensa argumenta que el solicitante no es el dueño del nombre artístico ni cuenta con autorización del cantante para explotarlo.

Christian Nodal el país Foto: Redferns

Posteriormente, el 23 de noviembre, Nodal ingresó seis solicitudes nuevas para registrar la marca “Christian Nodal” a su propio nombre en áreas clave para su carrera:

Música y contenido digital: discos, canciones descargables, videos, podcasts y aplicaciones móviles.

discos, canciones descargables, videos, podcasts y aplicaciones móviles. Espectáculos y difusión: conciertos en vivo, eventos de entretenimiento y transmisiones por streaming .

conciertos en vivo, eventos de entretenimiento y transmisiones por . Moda y publicidad: camisetas, sombreros, botas, ropa en general, además de servicios de mercadotecnia y manejo de imagen.

En todos estos trámites, la defensa del intérprete aseguró que él utiliza su nombre artístico de manera continua desde el 1 de noviembre de 2014 —dos años antes de los primeros registros hechos por su padre—, buscando demostrar que tiene prioridad por uso anterior.

Aunque en redes sociales y programas de entretenimiento ha tomado fuerza la versión de que este conflicto legal motivó el reciente anuncio de Nodal en Mérida —donde informó que se retiraba temporalmente de los escenarios mexicanos—, hasta el momento ni el artista ni su padre han confirmado oficialmente que ambos hechos estén conectados.

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Lo que sí reflejan los expedientes es un distanciamiento evidente en lo que alguna vez fue una alianza familiar exitosa.

Por ahora, los expedientes siguen en estudio. Una vez se publiquen oficialmente las solicitudes de Christian Nodal, Jesús Jaime González Terrazas contará con el plazo de ley de un mes para presentar sus argumentos u oponerse, antes de que las autoridades mexicanas tomen una decisión definitiva.