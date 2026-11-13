“Han pasado 6 añitos”: Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen juntos en redes protagonizando inesperada escena

Christian Nodal y Ángela Aguilar no paran de sorprender a sus fanáticos, esta vez con una reaparición juntos en redes sociales protagonizando una inesperada escena que rápidamente captó la atención de los internautas y generó múltiples reacciones.

En la publicación, y contrario a las versiones que desde hace varios meses circulan en las plataformas digitales sobre un posible distanciamiento entre ambos, los cantantes se mostraron compartiendo un momento musical lleno de ternura desde el calor de su hogar mientras interpretaban el tema Dime Cómo Quieres.

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Esta exitosa colaboración guarda un detalle especial para los dos, ya que marcó uno de sus primeros acercamientos. Además, con el paso del tiempo, desde su lanzamiento oficial, se convirtió en una de las canciones más escuchadas de su repertorio.

Por eso, desde la comodidad de su casa, los artistas ofrecieron una versión acústica del tema, dejando ver una faceta más íntima y cercana, alejada de los grandes escenarios. Su objetivo principal, según mencionaron en la publicación, era conmemorar los seis años del estreno de esta canción que alcanzó una enorme popularidad entre el público.

“Han pasado 6 añitos de Dime Cómo Quieres. Ángela y yo nunca imaginamos hasta dónde llegaría esta canción. Hoy volvimos a cantarla así, con el alma y el mismo amor por la música”, escribió Nodal en su publicación a través de su cuenta oficial de Instagram.

Además, agregó unas palabras de agradecimiento a sus fans por hacer de este tema musical uno de sus más grandes éxitos, “y guardarla tan cerquita del corazón”.

Con este gesto, el intérprete de Ya no somos ni seremos y Ángela Aguilar no solo aclararon los rumores relacionados con un posible distanciamiento entre los dos, sino que dejaron en evidencia que siguen disfrutando su unión y celebrando los logros que han alcanzado juntos en la industria musical.

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“Gracias por tanto. Por todo. Siempre”, fueron las palabras con las que la hija del reconocido cantante Pepe Aguilar respondió al post de Nodal, que ya acumula más de 361 mil ‘me gusta’ y supera los 10 mil comentarios.

Este video causó gran sorpresa entre los seguidores de Christian, especialmente porque hace unos días el artista de música regional decidió eliminar el contenido de su cuenta de Instagram y solo dejó dos grabaciones de su infancia: una donde aparece interpretando el tema Ben, de Michael Jackson; y otra donde se le escucha cantar la canción No me doy por vencido, de Luis Fonsi.