Así fue el reencuentro de Abelardo De La Espriella con Ana Lucía Pineda tras el viaje de la primera dama a Perú

El pasado miércoles 11 de noviembre, la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, se desplazó hasta Lima, Perú, para participar en la ceremonia oficial de recibimiento del papa León XIV. Aunque su viaje fue breve y estuvo motivado por este compromiso, el presidente Abelardo De La Espriella dejó ver lo mucho que sintió su ausencia durante los días que permanecieron alejados.

Desde sus redes sociales, el mandatario mostró cómo fue su emotivo reencuentro y no dudó en compartir un sentido mensaje en el que expresó lo difícil que resulta tenerla lejos, incluso cuando se trata de un viaje corto por cuenta de las responsabilidades que tienen actualmente.

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“Amore mío, ¡Qué alegría tan inmensa tenerte de nuevo a mi lado después de tu viaje a Perú y de esa experiencia inolvidable de conocer al santo padre”, escribió inicialmente De La Espriella en su publicación que rápidamente captó la atención de miles de usuarios en las plataformas digitales.

Posteriormente, el presidente admitió en su dedicatoria lo difícil que le resulta estar lejos de su esposa, incluso cuando la distancia es consecuencia del trabajo, los compromisos y las responsabilidades, sin importar los kilómetros que los separen.

“Sabes muy bien que, aunque el deber nos llame y las responsabilidades nos exijan, un solo día lejos de ti se me hace eterno. No importa si estás a miles de kilómetros o aquí cerquita, cumpliendo con tus labores. Mi corazón siempre está donde estás tú”, agregó.

Por último, resaltó la enorme bendición que significa para él volver a tenerla a su lado en Colombia, dejando en evidencia el instante exacto en el que ambos se fundieron en un cálido y fuerte abrazo tras su llegada al país.

Entre besos y gestos de cariño, De La Espriella le dio la bienvenida a la primera dama luego de asistir a la recepción del papa León XIV por cuenta de una invitación de la presidenta peruana, Keiko Fujimori.

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Tras participar en este compromiso, Pineda contó que, durante su encuentro con Su Santidad, aprovechó la oportunidad para pedirle que tuviera siempre presente a Colombia en sus oraciones, “por la paz, la unión, la esperanza, el consuelo y el bienestar de todas las familias colombianas”.

Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer los vínculos de fraternidad entre Perú y Colombia para que ambas naciones puedan trabajar de la mano promoviendo la unión, la fe y la solidaridad como pilares fundamentales por un mejor futuro.