Ana Lucía Pineda compartió imágenes de su encuentro con el papa León XIV y dejó mensaje que involucra a Colombia

La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, compartió con sus seguidores algunos momentos de su experiencia al recibir al papa León XIV en Lima, Perú. La esposa del presidente Abelardo De La Espriella participó en la ceremonia oficial de bienvenida al pontífice y aprovechó la ocasión par enviar un mensaje de fe, gratitud y unión entre los países de América Latina.

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El encuentro se llevó a cabo a cabo el miércoles 11 de noviembre, luego de que la presidenta peruana, Keiko Fujimori, extendiera una invitación a Ana Lucía para acompañar el recibimiento del líder de la Iglesia católica.

La primera dama agradeció de manera pública a través de sus historias de Instagram. “Gracias a la presidenta @keikofujimorih por invitarnos a recibir al papa León XIV. Un espacio de fe, de gratitud y oración por nuestra patria Colombia”, escribió Pineda.

Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, habló de su encuentro con el papa León XIV. Foto: Instagram: @analu_pineda

La ceremonia se realizó en la capital peruana y contó con la presencia de representantes de distintos países de la región. Esta actividad hizo parte de la tercera etapa de al gira sudamericana del pontífice, quien anteriormente había pasado por Uruguay y Argentina.

Antes del viaje, la Cancillería colombiana había confirmado que Pineda viajaría a Perú para acompañar exclusivamente el acto de bienvenida. También aclaró que los gastos del viaje serían cubiertos con recursos propios, sin utilizar dinero del presupuesto estatal.

Durante su visita, la primera dama publicó fotografías junto a otras representantes de la región, entre ellas María Elena Urquidi, esposa del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. También apareció acompañada por el monseñor Paolo Rudelli, quien fue nuncio apostólico en Colombia.

Además de las imágenes, la primera dama compartió fragmentos de los mensajes pronunciados por León XIV.

En una de sus últimas publicaciones destacó una reflexión sobre la importancia de aprender de cada experiencia y mantener el corazón agradecido.

La esposa del mandatario también resaltó otras palabras del pontífice relacionadas con la solidaridad y el servicio. “Nadie puede ayudar a quien no ha escuchado”, fue uno de los mensajes que compartió con sus seguidores.

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Por otra parte, publicó una intervención de Keiko Fujimori sobre la importancia de fortalecer los vínculos entre las naciones.

“Reconocernos como hermanos y trabajar unidos para sanar el dolor de quienes más lo necesitan”, escribió en el mismo post. De esta manera, la primera dama mostró lo que significó para ella a nivel espiritual su participación en el encuentro con el actual pontífice.