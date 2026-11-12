De La Espriella recibió al nuncio apostólico de su santidad el papa: envió mensaje sobre la libertad religiosa

Este jueves 12 de noviembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, recibió en la Casa de Nariño las cartas credenciales del nuncio apostólico de su santidad el papa León XIV. Se trata del monseñor Angelo Accattino.

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Por medio de su cuenta personal de X, el jefe de Estado envió un mesase sobre la libertad religiosa en su Gobierno: “Hoy recibí en la Casa de Nariño las cartas credenciales del Nuncio Apostólico de Su Santidad el Papa, Monseñor Angelo Accattino, en un acto solemne que reafirma los históricos lazos de amistad, respeto y cooperación entre Colombia y la Santa Sede”.

“De conformidad con el artículo 16.3 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la tradición diplomática de nuestro país, el Nuncio Apostólico ejerce como Decano del Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia”, recalcó el mandatario colombiano.

Sumado a ello expresó: “Como Presidente de la nación, reafirmo mi compromiso con la libertad religiosa, la defensa de la vida, la dignidad humana, la familia y los valores que nos unen, desde el respeto a todas las creencias”.

“¡Que Dios bendiga las relaciones entre Colombia y la Santa Sede! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!”, puntualizó De La Espriella.

Entre tanto, la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, compartió con sus seguidores algunos momentos de su experiencia al recibir al papa León XIV en Lima, Perú. La esposa del presidente Abelardo De La Espriella participó en la ceremonia oficial de bienvenida al pontífice y aprovechó la ocasión par enviar un mensaje de fe, gratitud y unión entre los países de América Latina.

Trascendió, que el encuentro se llevó a cabo a cabo el miércoles de esta semana, luego de que la presidenta peruana, Keiko Fujimori, extendiera una invitación a Ana Lucía para acompañar el recibimiento del líder de la Iglesia católica.

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Finalmente, la primera dama agradeció de manera pública a través de sus historias de Instagram. “Gracias a la presidenta @keikofujimorih por invitarnos a recibir al papa León XIV. Un espacio de fe, de gratitud y oración por nuestra patria Colombia”, escribió Pineda.