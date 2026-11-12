Fico Gutiérrez destapa supuesto escándalo de corrupción en su alcaldía

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, informó a la opinión pública sobre un hecho de aparente corrupción que habría tenido lugar en su administración. El caso será puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación en las próximas horas.

El mandatario contó que, en los últimos ocho días, se tenía la sospecha de que algo irregular estaría ocurriendo en la Secretaría de Hacienda. Tras un estudio interno, se recogieron las pruebas que demostrarían los aparentes delitos y se tomaron las medidas correctivas.

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“Teníamos sospecha e información de un hecho irregular de un contratista en la Secretaría de Hacienda. Iniciamos una investigación interna y descubrimos que el señor Daniel Rojas adulteraba alguna información con respecto a deudas de algunas empresas con el distrito”, comentó Gutiérrez.

Él agregó que, una vez se confirmó el acontecimiento, fue despedido de su cargo y se procederá con una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Además de este excontratista, la administración distrital tiene en el radar los nombres de las compañías involucradas.

Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

“Hay, al menos, 10 empresas involucradas en este grave hecho. También vamos tras ellas. A este señor no le quedó de otra que confesarlo todo. El secretario de Hacienda, Orlando Uribe, ha estado al frente de la investigación. Felicitaciones por la prontitud y diligencia”, dijo el alcalde.

Gutiérrez recordó que en campaña anticipó que si detectaba hechos irregulares los iba a denunciar ante las autoridades, y que así lo hace ahora: “Lo advertí desde el principio de nuestra Alcaldía. Corrupto que descubramos, va para afuera, yo mismo lo echo y lo denuncio ante la Fiscalía. Y que vaya a la cárcel”.

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