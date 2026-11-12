“Los que tildaban a todos de corruptos hoy no tienen dónde esconderse con tantos escándalos”, le dicen al petrismo

El expresidente Gustavo Petro sigue dando de qué hablar a pesar de haber dejado su mandato hace tres meses, luego que Deicy Jiménez denunciara en SEMANA que el exjefe de Estado le pagó servicios sexuales con contratos estatales.

Deicy Jiménez envió respuesta antes de declarar en la Procuraduría: “Petro parecía creerse el dueño del mundo”

Sumado a lo anterior, recientemente fue capturado Carlos Oyola, el presunto hacker del gobierno Petro que habría intentado cambiar resultados de la segunda vuelta presidencial.

En medio de esos escándalos que salpican al petrismo, quien reaccionó al respecto fue Estefanel Gutiérrez Pérez, representante a la Cámara.

El congresista compartió un video, a través de su cuenta en X, de una de sus intervenciones en el Congreso, donde se despachó contra el petrismo.

Junto al video en X, Gutiérrez dijo: “¡Se les cayó la bandera de la moral! Los que tildaban a todos de corruptos hoy no tienen dónde esconderse con tantos escándalos del Gobierno anterior. ‘Sexocontratos’, agendas privadas, hackers y espionaje son apenas la punta del iceberg de todo lo que sucedía en Casa de Nariño mientras el país esperaba obras”.

Caso Deicy Jiménez y Petro: las pruebas de los ‘sexocontratos’

Además, en el video se observa a Gutiérrez diciéndole al petrismo en el Congreso que: “Hay muchos congresistas que tienen el agua en el cuello, están pataleando, se les están cayendo las banderas de la moral, se les está cayendo la pañoleta, porque su máximo líder decidió instrumentalizar a las mujeres”.

En tal sentido, para Gutiérrez, la posición de dichos congresistas es guardar silencio, hablar de otras cosas y “echarles la responsabilidad a otras personas”.

“Eso es pura hipocresía. Pero lo paradójico es que uno escucha gritar: ‘Abelardo hizo fraude, Abelardo ilegítimo’, mientras trataban de robarse las elecciones con un hacker. Como dicen por ahí: ‘El que las hace, se las imagina’”, resaltó el congresista de Cambio Radical.