Falsas exportaciones de aceite: La investigación contra el empresario ficha de Gustavo Petro en la zona franca de El Zulia

Los elementos de prueba en contra de Arvey Duque Villamizar, el sonado comerciante capturado en Cúcuta y clave de Gustavo Petro en la creación de la zona franca de El Zulia, explican en una compleja red criminal dedicada al lavado de activos a través de exportaciones ficticias.

Polémico comerciante capturado en Cúcuta fue la ficha clave de Gustavo Petro en creación de la zona Franca del Zulia

La investigación en contra de Duque Villamizar, advierte cargamentos de aceite de palma, soya y sus derivados que figuraban como exportados hacia Ecuador por el puente internacional de Rumichaca; la realidad es que los supuestos productos nunca cruzaron la frontera.

Las exportaciones ficticias sí dejaron millonarias ganancias para la red de lavado de activos que, además incluyó a funcionarios de la Dian y representantes legales de empresas supuestamente constituidas para exportar los productos que nunca salían del país, pero que en los documentos figuraban como exportaciones.

“La Fiscalía General de la Nación obtuvo evidencias que indican que se trataría de una maniobra ilícita que le permitió a un grupo de particulares y funcionarios justificar el ingreso a Colombia de más de 425.000 millones de pesos de posible origen ilícito y hacerlos pasar como pagos por ventas al exterior entre 2020 y 2023”, advirtió el ente acusador.

Arvey Duque Villamizar, polémico empresario señalado de lavado de activos, junto a César Pachón, director de la ADR en el gobierno Petro, y a Manuel Chacón, de Mincomercio (estos últimos de corbata). Foto: Suministrada (API)

Los detalles de la investigación advierten que en el entramado ilegal estarían involucradas cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas. Las primeras aparecían como exportadoras, mientras que la segunda tramitaba las declaraciones y los documentos que respaldaban las operaciones.

“Por su parte, servidores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en Ipiales (Nariño) habrían certificado falsamente la salida de las mercancías. Con estos soportes, dinero proveniente de Estados Unidos, España, Panamá y Perú, al parecer, entró como reintegros por las supuestas exportaciones”, explicó el director de delitos fiscales, Leonardo Quevedo.

Siete personas fueron capturadas en un operativo que adelantó la Fiscalía con servidores del Cuerpo Técnico de Investigación y apoyo del Ejército Nacional en diferentes puntos del país. Entre los detenidos está Arvey Duque Villamizar, representante legal de una comercializadora que habría figurado como exportadora.

Arvey Duque Villamizar, polémico empresario señalado de lavado de activos, junto a César Pachón, director de la ADR en el gobierno Petro, y a Manuel Chacón, de Mincomercio (estos últimos de corbata). Foto: Suministrada (API)

“Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay, funcionarios de la DIAN en Ipiales, señalados de certificar la salida de las cargas. Emir Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, representantes legales de dos comercializadoras internacionales”, son los otros capturados por este escándalo.

Estas personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías, quien impartió legalidad a los procedimientos realizados. La Fiscalía les imputó, de acuerdo con su responsabilidad individual, los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, ambas conductas agravadas, y falsedad ideológica en documento público.