Los reproches de la Fiscalía al exgerente de la campaña Santos Presidente 2014. “Fue una conducta delictiva”

La Fiscalía General advirtió que la campaña que buscaba la reelección presidencial de Juan Manuel Santos en el 2014 presentó informes con datos incompletos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) frente a las fuentes de financiación y gastos.

A Óscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial, la Fiscalía le impuso embargo sobre tres inmuebles avaluados en más de 3.664 millones de pesos

La persona detrás de la presentación de estos documentos fue José Roberto Prieto Uribe, quien se desempeñaba como gerente de la campaña presidencial.

Así quedó establecido durante la audiencia de imputación de cargos en contra de Prieto Uribe y que se extendió por dos sesiones.

La fiscal del grupo de tareas especiales de Odebrecht explicó que con este documento, la campaña presidencial logró que se avalara la reposición de los votos de la primera y segunda vuelta.

“El 15 de julio de 2014, el Ministerio de Hacienda ordenó y autorizó el pago por concepto de financiación estatal previa vía anticipo a la Asociación Juan Manuel Santos Presidente por un valor de 6.884.900.471 pesos”, indicó la delegada del ente investigador.

Todo esto, pese a que se habían superado considerablemente los topes de campaña establecidos por la ley.

Fiscalía advirtió que la campaña presidencial de Juan Manuel Santos “no ha regresado el dinero” de la reposición de votos

“El valor de la financiación de la campaña fue de 13.461.287.446 pesos y, en consecuencia, ese es el incremento patrimonial injustificado de la campaña del delito subyacente”, enfatizó la fiscal al realizar las aclaraciones solicitadas por el defensor de Prieto Uribe.

Estas acciones fueron catalogadas como parte de una “conducta delictiva” destinada a engañar a los magistrados del CNE y a los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Roberto Prieto, exgerente de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos. Foto: Externos

“Conducta delictiva que ejecutó usted con el propósito de ocultar la superación de topes por parte de la campaña de Juan Manuel Santos Presidente para el año 2014 y así no perder el derecho a la reposición de votos, por lo que se puede concluir que evidentemente estamos en presencia de la conducta punible de enriquecimiento ilícito de particular, reprochado usted señor Prieto Uribe, que se derivó de la comisión del injusto de fraude procesal, pues el ingreso injustificado recursos al Partido Social de Unidad Nacional por concepto de reposición de votos de la campaña Juan Manuel Santos Presidente 2014-2018”, añadió.

En el informe de ingresos y gastos no se hizo mención alguna del contrato celebrado con la empresa Paddington Venture Ltda. para realizar actividades de marketing político y encuestas de la referida campaña para así conocer el estado perceptual de Juan Manuel Santos Calderón en la contienda electoral con Óscar Iván Zuluaga.

La empresa brasileña Odebrecht, entregó el millón de dólares para la financiación de este contrato. Esto, pese que el CNE fija como una “prohibición clara” recibir dineros de empresas extranjeras o que tuvieran intereses contractuales con el Estado colombiano, como lo era el caso de la multinacional que ya tenía el contrato de la Ruta del Sol II.

“Se le reprocha señor José Roberto Prieto Uribe que en Bogotá, el 25 de junio 2014, como gerente de la campaña de Juan Manuel Santos a la presidencia para el período constitucional 2014-2018, presentó de manera fraudulenta los informes de ingresos y gastos del mencionado candidato ante el Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral por medio del formato número 6 sus anexos y soportado en los libros contables registrados por la campaña que usted representaba, pues en ellos no se reportaron los gastos de campaña que generó la prestación de servicios por parte de la empresa”, recalcó la fiscal.

“Juan Manuel Santos se eligió con la plata de Odebrecht”: Álvaro Uribe explota y dice que ese fue un “secreto a voces”

En la investigación se resalta que la campaña presidencial “perdió el derecho” a obtener esta reposición de votos.

Roberto Prieto Uribe fue vinculado a un proceso penal por los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares.