Nuevo estudio de La Lonja revela cuál es la ciudad más cara de Colombia para comprar vivienda

El gremio inmobiliario La Lonja realizó un estudio comparativo en la oferta de viviendas nuevas y usadas para determinar entre Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Barranquilla cual es la ciudad con los precios más altos.

Para establecer qué pasa con la vivienda usada, el estudio analizó 15.400 inmuebles que estaban siendo ofertados entre agosto y octubre de este año.

“En promedio, el metro cuadrado cuesta $7.215.186 en Bogotá, $7.061.821 en Cartagena, $6.303.981 en Medellín, $4.581.706 en Cali y $4.357.957 en Barranquilla.

Acuerdo de compra de vivienda en procesos oficiales como los impulsados por la Alcaldía de Bogotá, que incluyen subastas de apartamentos, lotes y locales desde precios accesibles. Foto: Getty Images

Bogotá está 14 % por encima de Medellín y Cartagena 12 %. Cali y Barranquilla están 27 % y 31 % por debajo”, concluyó.

Según Federico Estrada, gerente de La Lonja: “Los precios de la vivienda han subido en todo el país, y en Medellín la percepción es fuerte porque la vivienda pesa mucho en el presupuesto de los hogares. Pero los datos muestran que la ciudad no tiene los precios más altos. El reto de fondo es que se construye menos vivienda de la que necesitan los nuevos hogares, y mientras la demanda siga por encima de la oferta, la presión sobre los precios de venta y arriendo va a continuar”.

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El líder gremial también dijo que espera que con la aprobación de la revisión de mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial, que acaba de ser aprobada en el Concejo Distrital, “se mitigue el problema al facilitar las condiciones para construir y regular el mercado inmobiliario”.

Según la Lonja, para el estudio se tuvieron en cuenta dos variables: rango de área y estrato socioeconómico.

“Esta segmentación permite evitar interpretaciones equivocadas a partir de los precios inmobiliarios promedio, ya que la composición de la oferta varía entre ciudades”, señaló el gremio.

Bajo esta metodología, indicó el estudio, Medellín registra un precio por metro cuadrado inferior al de Bogotá en casi todos los segmentos analizados y al de Cartagena en la mayoría.

“No obstante, la brecha de precios entre Medellín y Bogotá se ha reducido en los últimos años”, agregó.

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Por ejemplo, en vivienda nueva ofertada para el estrato 6, según datos de La Galería Inmobiliaria, Bogotá registra el precio más alto: $16.483.910 por metro cuadrado, 8 % más que Medellín ($15.215.924).

“En las otras ciudades capitales es menor: 12 % menos en Cartagena, 21 % en Cali y 23 % en Barranquilla. En la región antioqueña, Envigado está 5 % por debajo de Medellín, Rionegro 11 % y El Retiro 18 %”, indicó el estudio.

La Lonja dejó claro que el estudio se elaboró a partir de precios de oferta de vivienda usada publicados entre agosto, septiembre y octubre de 2026 y de información de Galería Inmobiliaria para vivienda nueva.