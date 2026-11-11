Sebastián López resalta avances de Hidroituango y marca diferencias entre el gobierno Petro y la gestión de Fico y Andrés Julián

El exconcejal de Medellín y dirigente político, Sebastián López, destacó los avances de dos proyectos estratégicos para Antioquia: Hidroituango y el Acueducto Regional de Urabá. Durante su intervención, se refirió a sus aportes a la seguridad energética del país y al acceso al agua potable, y contrastó la gestión del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y del gobernador Andrés Julián Rendón con la administración del expresidente Gustavo Petro.

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López cuestionó el trato que, según su percepción, recibió el departamento durante el anterior Gobierno. “Miren la diferencia cuando uno tiene un presidente que odia una región, como pasaba con Petro con Antioquia”, afirmó.

En relación con Hidroituango, resaltó que el embalse alcanzó la cota 420, después de pasar del nivel 408. Este aumento permite almacenar cerca de 400 millones de metros cúbicos adicionales, equivalentes a 187 gigavatios hora de energía. Esa reserva podría abastecer durante aproximadamente 15 días la demanda de una ciudad del tamaño de Medellín.

La capacidad adicional cobra relevancia ante las previsiones de menores lluvias asociadas al fenómeno de El Niño entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

López también destacó la coordinación entre las autoridades departamentales y municipales para avanzar en el proyecto. La autorización ambiental de la ANLA para elevar el nivel del embalse hasta la cota 420 fue otorgada el 18 de septiembre de 2026, durante el actual Gobierno nacional.

El segundo proyecto mencionado fue el Acueducto Regional de Urabá. La Asamblea de Antioquia aprobó vigencias futuras por 1,3 billones de pesos para financiar la primera fase de El Sable. Los recursos provendrán de excedentes financieros del IDEA, alimentados principalmente por transferencias de la Sociedad Hidroituango.

El exconcejal Sebastián López y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Foto: Suministrada - API

La obra tiene un costo estimado de 1,6 billones de pesos y su primera etapa busca beneficiar a 288.000 habitantes de Carepa, Apartadó y Turbo. Según la Gobernación, el proyecto podría tener capacidad para atender a cerca de 750.000 personas en los próximos 25 años.

López señaló que esta financiación permitirá destinar recursos asociados a Hidroituango a infraestructura de agua potable y recordó que el acueducto había sido una promesa del gobierno de Gustavo Petro que, según afirmó, no se cumplió.