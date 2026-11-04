Gobernación del Chocó inicia plan de reconstrucción de viviendas: busca apoyo del Fondo Milagro

Cerca de 38.000 viviendas necesitan reparación o reconstrucción en Chocó después del terremoto del pasado 10 de agosto. La emergencia dejó un desafío enorme para el departamento y, aunque la Gobernación ya comenzó a intervenir algunos inmuebles, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba busca que el Fondo Milagro se sume para ampliar la recuperación a miles de familias que siguen esperando una solución.

Primera dama, Ana Lucía Pineda, lideró inicio de reconstrucción de viviendas para familias afectadas por el terremoto en Chocó

Según explicó la mandataria, alrededor de 30.000 casas requieren reparaciones por los daños que sufrieron, mientras que otras 7.800 deben ser reconstruidas por completo. Se trata de viviendas que, por las afectaciones, quedaron en condiciones que comprometen su habitabilidad.

La Gobernación comenzó un plan piloto en Quibdó, financiado con recursos departamentales. La iniciativa está dirigida a inmuebles que pueden recuperarse mediante trabajos de mejoramiento y no necesitan ser demolidos. Las intervenciones incluyen materiales y mano de obra para reparar cubiertas, pisos, baños y cocinas.

NAC- NUEVO CHOCO El resurgir de Chocó Foto: SEMANA

El objetivo, según Córdoba, no es simplemente devolver las casas al estado en el que estaban antes del terremoto, sino mejorar sus condiciones y la calidad de vida de quienes las habitan.

“Nosotros aspiramos a que este piloto pueda ser acompañado por el Fondo Milagro para poderlo ampliar a una mayor cantidad de personas, de familias y de municipios”, señaló la gobernadora.

La tragedia en Chocó dejó más de 10.900 familias afectadas y municipios incomunicados. Foto: FOTOS: CAMILO GALVIS

La solicitud de acompañamiento se da en medio de la estructuración de diferentes líneas de apoyo para los damnificados. La gobernadora confirmó que presentó formalmente proyectos de reconstrucción y reparación ante el Fondo Milagro durante la semana anterior.

El plan también contempla la construcción de viviendas nuevas. Para esa tarea, la Gobernación trabaja con empresas y organizaciones vinculadas al programa ‘Una Casa Para Mí’, entre ellas Argos y Minuto de Dios. Según Córdoba, hay alrededor de 600 viviendas identificadas para construcción mediante aportes de estos aliados.

Quibdó, Chocó. anunció el Inicio de la Fase Dos de la Reconstrucción de todas las zonas afectadas en el país por el terremoto del pasado 10 de agosto Foto: Joel González – Presidencia de la República

Quibdó, Chocó. anunció el Inicio de la Fase Dos de la Reconstrucción de todas las zonas afectadas en el país por el terremoto del pasado 10 de agosto Foto: Joel González – Presidencia de la República

Por su parte, el Fondo Milagro anunció que estructura cuatro líneas de apoyo para Quibdó: demoliciones, mejoramiento de viviendas, créditos para pequeños negocios y construcción de nuevas casas. Entre las medidas previstas está la posibilidad de entregar 100 subsidios de hasta $30 millones para reparación y rehabilitación de inmuebles que cumplan los requisitos.

Sin embargo, la recuperación enfrenta obstáculos. La Gobernación ha señalado dificultades jurídicas, prediales y de ordenamiento territorial que pueden retrasar algunas intervenciones, especialmente las demoliciones y la construcción en nuevos terrenos.

Por ahora, el piloto de mejoramiento avanza en Quibdó con recursos del departamento. La apuesta de la gobernadora es que el Fondo Milagro permita llevarlo a más municipios y evitar que miles de familias tengan que esperar todavía más para recuperar sus viviendas.