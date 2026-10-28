En Ataco, una población del sur del Tolima, ubicada a 250 kilómetros de Bogotá, reina la zozobra.

Las autoridades tratan de recabar información para establecer qué pasó con cinco personas que fueron reportadas como desaparecidas luego de una incursión armada el domingo, 25 de octubre.

En esos mismos hechos, los delincuentes asesinaron la estudiante Laura Ximena Quintero Soto, de 16 años, y a su primo Arquímedes Perdomo González, de 25 años.

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Ambos, según dio a conocer Noticias Caracol, estaban buscando oro cuando fueron ultimados a tiros en zona rural de esa población.

El crimen de la estudiante de la Institución Educativa Martín Pomala ha generado conmoción entre la población educativa de Ataco y de ese departamento.

Este es un municipio tranquilo para visitar en el Tolima. Foto: Facebook Alcaldía de Ataco/API.

Andrés Felipe Bedoya Cárdenas, el secretario de Educación departamental, anunció que este miércoles, 28 de octubre, todas las instituciones educativas del Tolima realizarían un minuto de silencio a las 7 a. m. no solo como rechazo a lo sucedido con la estudiante sino también para pedir que cese la violencia.

“Este lamentable suceso que rechazamos categóricamente, estaba ya en su proceso de grado, nos conmueve profundamente”, señaló.

Por su parte, los desaparecidos fueron identificados como José Albeiro Quintero, Robinson Merchán, Anderson Gutiérrez, Darwin Soto y Duber Guluma Navarro.

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La alcaldesa (e) de Ataco, Erika Lozano, manifestó que hizo un llamado a los habitantes de la población para que brinden información que permita ubicar a los desaparecidos.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, indicó que “la gravedad de estos hechos exige una respuesta inmediata y articulada de las autoridades para esclarecer los homicidios, verificar las denuncias y garantizar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población civil”.

Desde 2022, esa entidad ha alertado sobre la disputa territorial entre las disidencias del llamado Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia.

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“Adicionalmente, en septiembre de 2026 la Defensoría se había pronunciado sobre los riesgos humanitarios, ambientales y de seguridad asociados a la expansión de la extracción ilícita de minerales en el sur del Tolima, particularmente en Ataco, así como sobre el fortalecimiento de economías ilegales, la presencia de estructuras armadas y el incremento de los riesgos para los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y víctimas del conflicto armado”, dijo la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría señaló además que continuará “haciendo seguimiento a la situación y a las medidas adoptadas por las autoridades competentes, con especial atención a las actuaciones dirigidas a establecer el paradero de las cinco personas reportadas como presuntamente privadas de la libertad y a garantizar la seguridad de las comunidades”.

Versiones que están siendo corroboradas por las autoridades señalan que estas personas habrían quedado en medio de la confrontación entre esas dos agrupaciones que buscan controlar las rentas ilícitas, entre ellas la explotación del oro en el sur del Tolima.