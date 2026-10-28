Bogotá será la sede del Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

La versión número 22 del Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses será en Bogotá y contará con una nutrida agenda de expertos de diferentes países. El director de Medicina Legal en Colombia, Ariel Emilio Cortés, será el anfitrión de este importante evento.

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El evento está enfocado en el sector académico y técnico-científico, considerado el más importante del sector en la región. En esta edición, bajo el lema «Ciencias forenses 4.0: impacto social y nuevos retos para la justicia». Un evento que convoca a la comunidad científica, judicial y pericial para debatir sobre la transformación tecnológica.

“El evento de instalación se llevará a cabo en el Salón Rojo del Hotel Tequendama de Bogotá y contará con la presencia del Fiscal General de la Nación (encargado), Dr. Gilberto Javier Guerrero Díaz; la asesora del despacho del Ministro de Justicia y del Derecho y Directora (Encargada) de Política Criminal y Penitenciaria, Nathalie Juliana Martínez Molina”, explicó Medicina Legal.

Los forenses de Medicina Legal Foto: Christian Alvarado, Instituto Nacional de Medicina Legal

Entre los invitados internacionales están expertos en materia forense que compartirán su experiencia y trayectoria en las entidades donde trabajan; de esta forma exponen la relevancia del estudio forense en la investigación criminal y los resultados que dejan las actividades que requieren las autoridades.

Uno de los capítulos del evento internacional de Medicina legal y Ciencias Forenses es el de la tecnología. Advierten desde el Instituto que es entender más allá de la simplemente implementación de esas herramientas, sino de evaluar lo que significa ese avance tecnológico para la investigación criminal.

Congreso Internacional de Medicina Legal Foto: SEMANA

“Desde la Subdirección de Investigación Científica del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se destaca que la innovación en el ámbito forense exige ir más allá de la mera adopción de nuevas herramientas digitales. Innovar implica formular preguntas fundamentadas, investigar con rigor y valorar críticamente la evidencia”, señaló Medicina Legal.