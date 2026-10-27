Hombre intimidó con arma de fuego a ciudadanos y policía: esto fue lo que le hizo a su padre antes de ser detenido

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario contra un hombre de 54 años, señalado como responsable de los delitos de intimidación con arma de fuego, violencia intrafamiliar y agresión a servidor público.

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La Policía Metropolitana de Santiago de Cali hizo la captura después de una persecución que comenzó por amenazas en una tienda. Un juez envió a prisión a un hombre de 54 años que intentó disparar contra policías y agredió a su padre.

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Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 25 de octubre, cuando las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de un sujeto armado que amenazaba a los clientes de una panadería en el barrio Villa del Prado, de la capital del Valle del Cauca.

Tras emprender la huida a pie por la carrera 5, el sospechoso fue interceptado por la patrulla a pocos metros del lugar. Durante el procedimiento de registro a persona, el individuo desenfundó un arma de fuego que llevaba en la pretina e intentó accionarla directamente contra los uniformados, pero el mecanismo no detonó. El arma de fuego del agresor no funcionó cuando intentó disparar contra los patrulleros.

Persecución, agresión intrafamiliar y medida de aseguramiento

Después del intento de agresión, la persona involucrada tiró el arma de fuego por una ventana de su casa en el barrio Brisas del Guabito, se escondió en el antejardín y cerró la reja de seguridad, insultando y amenazando de muerte a la Fuerza Pública.

En Villa del Prado, Cali, se capturó a hombre de 54 años por intimidación con arma de fuego, agresión a servidor público y violencia intrafamiliar. #DiosYPatria @SeguridadCali https://t.co/yRk9m8aRrF — Policía Metropolitana Santiago de Cali (@PoliciaCali) October 27, 2026

La alteración del sujeto escaló al interior del inmueble, donde agredió físicamente a su padre, un adulto mayor que intentaba calmarlo. Los uniformados ingresaron a la residencia para salvaguardar la vida del adulto mayor agredido.

Frente al peligro inminente en el lugar, los policías entraron a la propiedad para detener al agresor y proteger al adulto mayor.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, instancia que presentó las pruebas ante la autoridad judicial competente para decretar la medida intramural. La institución policial reiteró el llamado a la comunidad para reportar cualquier conducta que atente contra la seguridad a través de la línea de emergencia 123.