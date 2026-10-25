Policía confirmó que ocho presos se fugaron de un CAI en Palmira; se completaron tres casos de escapes durante octubre

Ocho personas privadas de la libertad se fugaron durante la madrugada de este domingo, 25 de octubre de 2026, del CAI Las Delicias, ubicado en Palmira, Valle del Cauca, según informó el Departamento de Policía del Valle mediante un comunicado de prensa.

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De acuerdo con la información oficial, las ocho personas se encontraban bajo custodia en esas instalaciones; tenían la condición de sindicadas y estaban vinculadas a procesos judiciales.

La Policía entregó detalles de la fuga de las ocho personas.

Tras conocerse la fuga, la Policía Nacional dispuso un despliegue institucional para adelantar labores de búsqueda, investigación e inteligencia, con el propósito de establecer el paradero de los involucrados y hacer su recaptura.

La institución señaló que “de manera inmediata, se dispuso un despliegue institucional para adelantar las acciones de búsqueda, investigación e inteligencia orientadas a lograr la ubicación y recaptura de estas personas”.

La Policía no entregó detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la fuga ni las posibles condiciones que facilitaron la salida de las ocho personas del centro de atención inmediata.

Ante lo ocurrido, las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de Palmira y del departamento del Valle del Cauca para que suministren información que contribuya a localizar a las personas que escaparon de la custodia policial.

La Policía del Valle señaló que los ciudadanos pueden aportar datos a través de la línea de emergencias 123, así como en los números telefónicos 3143587212 y 3213947235. También pueden acercarse a la estación de la Policía más cercana para entregar información que contribuya a las labores de búsqueda.

La institución indicó que “se garantiza absoluta reserva de la información suministrada”, como parte de la invitación a la ciudadanía para colaborar con las autoridades.

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Fuentes cercanas confirmaron a SEMANA que la fuga de los ocho sindicados en Palmira se convierte en el tercer caso de escape de personas privadas de la libertad de estaciones de la Policía registrado en el Valle del Cauca durante octubre. El hecho se suma a otros episodios ocurridos recientemente en distintos municipios del departamento.

La Policía Nacional desarrolla la búsqueda de los ocho fugitivos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Hace 48 horas, el viernes, 23 de octubre, nueve presos se fugaron de la estación de Policía de El Cerrito, en el centro del Valle del Cauca. El caso también motivó la búsqueda de los evadidos por parte de las autoridades.

A estos hechos se suma la fuga de cuatro personas de la estación de Policía de La Flora, ubicada en el norte de Cali, ocurrida el pasado 5 de octubre. En ese caso, los fugados fueron señalados como delincuentes por la información suministrada para esta nota.