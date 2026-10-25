Asesinan a subintendente de la Policía en medio de un presunto hurto en Córdoba; pretendían robarle una cadena de oro

En horas de la tarde del sábado 24 de octubre, un subintendente de la Policía Nacional fue asesinado durante un presunto intento de hurto en el municipio de San Antero, Córdoba.

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La víctima, identificada como Harold Fernando Loaiza Sánchez, se encontraba de vacaciones y compartía con su esposa y su hija cuando fue abordada por un hombre armado.

Los hechos se registraron hacia las 4:00 p. m. en un establecimiento ubicado en el sector de El Empedrado, en el barrio Miriam Pardo, cerca del corregimiento El Porvenir.

El intendente llevaba 17 años de servicio en la Policía Nacional.

Según las primeras versiones conocidas, el uniformado habría sido interceptado por un sujeto que se movilizaba en motocicleta y que, presuntamente, intentó despojarlo de una cadena de oro.

En medio de la situación, se habría presentado un forcejeo entre el policía y el asaltante.

Durante el enfrentamiento, el agresor le disparó en varias ocasiones y posteriormente escapó del lugar. De acuerdo con los reportes divulgados por medios regionales, el delincuente también se habría llevado el arma de dotación del uniformado.

Tras resultar herido, Loaiza Sánchez fue trasladado de urgencia al CAMU Iris López Durán, en San Antero, donde recibió atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció poco después.

Tras conocerse el crimen, se informó sobre acciones de investigación para establecer las circunstancias del ataque e identificar al responsable. Las autoridades deberán determinar cómo ocurrió el homicidio y recopilar elementos que permitan avanzar en el proceso judicial.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, también expresó su rechazo frente a lo sucedido y pidió que se adelanten las investigaciones correspondientes para esclarecer el asesinato.

“Condenamos el asesinato del subintendente de la Policía Nacional Harold Fernando Loaiza Sánchez, ocurrido en el municipio de San Antero, en medio de un presunto intento de hurto”, señaló Zuleta.

Condenamos el asesinato del subintendente de la Policía Nacional Harold Fernando Loaiza Sánchez, ocurrido en el municipio de San Antero, en medio de un presunto intento de hurto. Pedimos a las autoridades adelantar las investigaciones necesarias para esclarecer este crimen y dar con el responsable. Un abrazo de solidaridad y fortaleza a esposa, a su hija y a sus compañeros. @PoliciaDECOR — Erasmo Zuleta Bechara (@ErasmoZB) October 25, 2026

Además, el gobernador anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quienes suministren información veraz que permita identificar y capturar al responsable. Con esta medida, las autoridades buscan obtener datos que contribuyan al avance de las investigaciones y permitan esclarecer lo ocurrido en el municipio de San Antero.

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¿Quién era el subintendente asesinado en Córdoba?

Harold Fernando Loaiza Sánchez tenía 39 años y llevaba 17 años de servicio en la Policía Nacional. El uniformado estaba adscrito al Departamento de Policía de La Guajira, pero se encontraba disfrutando de sus vacaciones en su departamento natal cuando ocurrió el ataque.