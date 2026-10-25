Dos sismos de magnitud 3.0 y 2.8 se registraron este domingo 25 de octubre en Colombia, según los boletines sísmicos reportados.

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El primer movimiento telúrico ocurrió a la 1:14 de la madrugada, con epicentro en Chaparral, Tolima, y una profundidad superficial. El segundo temblor se presentó a las 6:11 de la mañana en Paratebueno, Cundinamarca, también con profundidad superficial.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-10-25, 06:11 hora local Magnitud 2.8. Profundidad superficial, Paratebueno - Cundinamarca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/a5ENxojwbo — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 25, 2026

Las autoridades invitan a la ciudadanía a reportar si sintió alguno de estos movimientos a través de los canales del Servicio Geológico Colombiano.

Hasta el momento no se ha informado de daños materiales ni de personas afectadas por este sismo. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica e invitan a la ciudadanía a reportar si sintió el movimiento a través de los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano.

El SGC recomienda conservar la calma ante cualquier movimiento telúrico, ya que una actitud tranquila facilita una reacción más segura y eficaz. Si se encuentra dentro de una edificación con condiciones estructurales adecuadas, busque protección cerca de columnas, bajo escritorios resistentes o en zonas previamente designadas como seguras.

Tres placas interactúan bajo el territorio y generan condiciones para que ocurran sismos. Foto: Getty Images

La entidad recordó la necesidad de realizar una evacuación de manera rápida, pero siempre con precaución, revisando las condiciones del lugar para detectar posibles riesgos.

Durante este proceso, recomendó no utilizar ascensores ni permanecer en los marcos de las puertas, debido a que estas zonas no garantizan mayor protección y podrían verse afectadas por la caída de elementos o daños estructurales durante un sismo.

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El SGC recordó que Colombia es una región con alta actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas, por lo que la ocurrencia de estos fenómenos hace parte de la dinámica natural del territorio.

A través de sus publicaciones, la entidad reiteró el llamado a la población a mantenerse informada mediante fuentes oficiales y a seguir las recomendaciones de prevención y seguridad en caso de sentir un movimiento telúrico.