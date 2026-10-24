MinJusticia desmiente acusaciones contra el presidente Abelardo De La Espriella por captura de Nassim Orfale Vásquez

El ministro de Justicia, Iván Cancino, se pronunció de manera contundente frente a las versiones que pretenden señalar que el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ocultó la captura de Nassim Orfale Vásquez.

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Cancino calificó esta acusación de “absolutamente falsa” y “carente de cualquier tipo de ”sustento" real y aclaró los hechos ante la opinión pública, detallando los pormenores de los procedimientos judiciales adelantados por las autoridades competentes.

El jefe de la cartera de Justicia relató que la Fiscalía General reportó el desarrollo de dos operaciones distintas e independientes. En el primer procedimiento, las autoridades lograron la captura de siete presuntos integrantes de una organización dedicada al narcotráfico internacional y al lavado de activos, quienes son requeridos por una corte de Puerto Rico.

En el segundo procedimiento, se produjo la captura con fines de extradición de Nassim Orfale Vásquez, quien es requerido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico mediante la utilización de criptomonedas.

“Que quede absolutamente claro, no fueron ocho capturados en un mismo operativo, ni se excluyó deliberadamente una persona de los resultados. Fueron dos procedimientos independientes, dos investigaciones diferentes y dos requerimientos judiciales distintos”, señaló Cancino.

Asimismo, aclaró la naturaleza del único contacto que existió entre el presidente de la República y Orfale Vásquez. El mandatario solo coincidió con él en una ocasión, durante un evento público al inicio de su campaña presidencial, específicamente en agosto.

“En esa ocasión, como le sucede a todos los políticos, se acercaron más de 300 personas, como era habitual. Él fue una de ellas. Jamás lo volvió a ver después de ese encuentro”, explicó el jefe de la cartera judicial.

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Cancino rechazó enérgicamente cualquier intento de transformar este encuentro casual en una relación personal o en una supuesta protección gubernamental, y calificó tales señalamientos como una infamia.

Reiteró que en el Gobierno no se oculta información, no se encubre a nadie ni se tergiversan los hechos para fabricar escándalos. “Que no se engañe nadie. No vamos a darle tregua ni gabelas a narcotraficantes”, indicó.

Finalmente, reafirmó el compromiso del Gobierno del presidente De La Espriella de no dar tregua ni concesiones a los narcotraficantes.

“Ningún criminal tendrá protección y he recibido instrucciones de estar muy pendiente de los trámites de extradición de todas esas personas y especialmente del señor o pedido en extradición por el distrito sur del estado de Nueva York”, concluyó el alto funcionario.