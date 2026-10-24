Falleció la patrullera de la Policía Nacional que resultó herida al impedir caso de hurto en Cali

La patrullera María José Recuero de la Policía Nacional falleció tras resultar herida durante un intercambio de disparos registrado en la tarde del viernes 23 de octubre en el barrio Industrial, en Cali.

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La Policía Metropolitana de Cali le confirmó a SEMANA que la patrullera falleció a lo largo del sábado 24 de octubre por las heridas que presentó en el intercambio de los disparos. Además, las autoridades señalaron que la familia de la patrullera ya hizo presencia en la ciudad y el proceso fúnebre se realizará en Montería, lugar del cual era originaria.

Patrullera María José Recuero Foto: Cortesía a SEMANA

Los hechos se presentaron cuando unidades de la Policía Metropolitana Santiago de Cali reaccionaron ante un presunto caso de hurto en el que estarían involucrados varios sujetos armados.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido este sábado 24 de octubre por la Policía Nacional, el caso se habría originado cuando un uniformado adscrito al Departamento de Policía Valle, quien se encontraba de permiso, se movilizaba en su motocicleta particular y fue abordado por varios individuos que presuntamente pretendían robarle el vehículo y sus pertenencias mediante el uso de armas de fuego.

Ante la situación, unidades de la estación de Policía reaccionaron de manera inmediata, lo que desencadenó un intercambio de disparos. Durante el procedimiento, uno de los presuntos delincuentes fue neutralizado, mientras que tres uniformados resultaron lesionados.

Inicialmente, la institución informó que la mujer policía permanecía bajo pronóstico reservado, mientras que otro de los uniformados se encontraba en proceso de recuperación y el tercero había sido dado de alta con incapacidad médica.

Sin embargo, posteriormente se conoció el fallecimiento de la uniformada, quien no logró sobrevivir a las heridas sufridas durante estos hechos.

En el desarrollo del procedimiento, las autoridades incautaron dos armas de fuego, cuatro teléfonos celulares que habrían sido hurtados y una motocicleta que, al parecer, habría sido utilizada para cometer el ilícito.

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Según la información recopilada por los investigadores, los presuntos responsables estarían relacionados con otros tres hurtos cometidos horas antes en diferentes sectores de la capital vallecaucana.

Esta hipótesis hace parte de las investigaciones que adelantan las autoridades para esclarecer lo ocurrido y establecer la posible participación de otras personas.

#Atención | Falleció la patrullera María José Recuerdo, de la @PoliciaCali que resultó herida este viernes al enfrentar a varios delincuentes al sur de #Cali, en medio de un hurto. https://t.co/MqRc8wMo99 — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) October 24, 2026

La Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y los organismos de inteligencia continúan con la recolección de elementos materiales probatorios y evidencias para identificar a los demás implicados y llevarlos ante la justicia.

La Policía de Santiago de Cali expresó su rechazo a los hechos violentos y manifestó su solidaridad con las familias de los uniformados afectados.

“La Policía Metropolitana Santiago de Cali rechaza cualquier acción violenta contra la ciudadanía, se solidariza con las familias de los integrantes de la institución afectados y reitera su compromiso en la lucha frontal contra la criminalidad en esta parte del territorio”, destacó la institución