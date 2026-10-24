Esta clínica caleña está en el ranking de las mejores de la región. ¿Qué la hace tan especial?

La Clínica Imbanaco conserva la misma convicción de crecimiento con la que abrió sus puertas en Cali hace medio siglo. Hoy, ese ímpetu se traduce en un impacto que la consolida cada vez más como referente de la medicina en Colombia y América Latina. En 2026, su historia ha seguido escribiéndose a través de miles de pacientes atendidos, procedimientos de alta complejidad, reconocimientos internacionales, avances científicos y una apuesta por transformar la manera de cuidar la vida.

Sin ir más lejos, la clínica superó en septiembre pasado una nueva evaluación de la Joint Commission International (JCI), referente mundial encalidad y seguridad hospitalaria. En esta oportunidad, se destacó la excelencia de cuatro programas: ataque cerebrovascular, fractura de cadera en adultos mayores, infarto agudo de miocardio y reemplazo articular de rodilla.

“La calidad y la seguridad son pilares que nos inspiran a seguir evolucionando para ofrecer una atención cada vez más confiable y humana”, dijo la doctora Carolina González, directora de Calidad y Seguridad del Paciente.

En 2017, Imbanaco se convirtió en la quinta institución del país en recibir el Sello Dorado de la JCI. Desde entonces, ha renovado esta acreditación en 2020, 2023 y, nuevamente, en 2026. Foto: Clínica Imbanaco - API

El camino hacia estos estándares comenzó años atrás. En 2017, Imbanaco se convirtió en la quinta institución del país en recibir el Sello Dorado de la JCI. Desde entonces, ha renovado esta acreditación en 2020, 2023 y, nuevamente, en 2026, un año especialmente productivo para la organización. Su Centro de Investigación ha reportado desde enero más de 100 publicaciones en revistas indexadas de alto nivel internacional.

La innovación llegó incluso al terreno ambiental. Una iniciativa para reducir el uso de anestésicos inhalatorios –gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global– le mereció este año un reconocimiento internacional de ECRI, una organización estadounidense especializada en seguridad del paciente, calidad de la atención médica y evaluación de tecnologías sanitarias.

Su trabajo también se refleja en su posicionamiento regional. Lo evidencia su puesto en la clasificación de IntelLat, una empresa de investigación e inteligencia de negocios que elabora un ranking de los mejores hospitales y clínicas de América Latina. En 2026, Imbanaco ocupó el undécimo lugar de la región y el cuarto en Colombia, con fortalezas en seguridad y resultados clínicos.

La clínica superó en septiembre pasado una nueva evaluación de la Joint Commission International (JCI), referente mundial en calidad y seguridad hospitalaria. Foto: Clínica Imbanaco - API

Y pensar que algo tan grande empezó como el sueño de 28 médicos en 28 consultorios. En agosto de 1976, el proyecto contaba con un pequeño laboratorio clínico y un equipo de rayos X. Hoy ocupa más de 114.000 metros cuadrados y reúne a más de 3.000 trabajadores entre profesionales, colaboradores y personal asistencial.

Cumplir 50 años suele ser una invitación a mirar atrás. Para Imbanaco, también ha sido una oportunidad de preguntarse qué más viene. “Celebrar 50 años es mirar con orgullo el camino recorrido, agradecer profundamente a quienes lo han hecho posible y, sobre todo, renovar nuestro compromiso con el futuro”, dijo Carolina Herrera, gerente general. El sueño de aquellos 28 médicos cambió de escala, pero mantiene su propósito original: preservar la salud y la vida.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Clínica Imbanaco.