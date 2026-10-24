Director deportivo del Bayern dio nuevo reporte tras colapso de Vincent Kompany: “Momento muy duro”

La expectativa y preocupación aumenta por el grave estado de salud del técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany. El pasado 23 de octubre de 2026, el entrenador se desplomó en pleno entrenamiento del equipo juvenil. El director deportivo, Max Eberl dio un nuevo parte médico y llamó a la tranquilidad.

Neymar tomó una decisión, escogió entre Bolsonaro y Lula da Silva, y causó revuelo en Brasil

Lo que Atlético Nacional necesita para clasificar al Mundial 2029: Palmeiras y Estudiantes mueven la tabla

Max Eberl comentó que el técnico Vincent Kompany deberá permanecer unos días más en el hospital y sigue en pruebas y más exámenes médicos. El director deportivo lanzó la frase de reflexión que la salud es lo más importante en la vida. Le deseó recuperación y que el equipo está unido.

“Permanecerá unos días más en el hospital, hasta que se hayan realizado todas las pruebas y comprobaciones necesarias. Esto nos recuerda una vez más que la salud es lo más importante en la vida, no el fútbol”, dijo el director deportivo en rueda de prensa.

Asimismo, Max dejó claro que está estable y que ya se comunicó con la familia de Kompany. Eberl también fue enfático en decir que Vincent volverá solamente cuando esté en las condiciones adecuadas.

“La buena noticia es que está estable. Ayer por la noche hablé con él y también con su mujer. Para todos nosotros fue un momento muy duro. Todos le deseamos pronta recuperación. En el Bayern estamos unidos. Lo más importante es encontrar la causa y que vuelva a estar bien y que regrese solo hasta que esté en condiciones de hacerlo”, agregó el director deportivo.

Max Eberl, director deportivo del Bayern Foto: FC Bayern via Getty Images

“Las pruebas ya han aportado algunos resultados, pero aún hacen falta más para determinar qué le ocurre y cuánto tiempo necesitará para recuperarse. Está en las mejores manos. Lo mejor que podemos hacer es acompañarlo y apoyarlo emocionalmente, con energía y cariño”, puntualizó el directivo alemán.

Más detalles de lo que le pasó a Kompany

“Todo ocurrió durante su entrenamiento (Sub 23) y los jugadores lo vivieron muy de cerca. Para chicos de 17 y 18 años fue una experiencia difícil. Muchas personas aún no han tenido que enfrentarse a situaciones negativas en la vida”, dijo Eberl.

Medios alemanes habían informado que salió en ambulancia hacia un hospital. Algunos hablaban de un desmayo y colapso que tuvo que ser atendido de urgencia.

Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich Foto: X Bayern Múnich

Pocos minutos después el mismo club decidió emitir un pronunciamiento oficial donde reveló lo sucedido: “Vincent Kompany tuvo que acudir a tratamiento médico el viernes tras un colapso durante el entrenamiento del FC Bayern Amateure”. Aún no se sabe cuándo volverá a dirigir.