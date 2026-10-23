Preocupación a la interna del Bayern Múnich del que hace parte Luis Díaz por la salud de su entrenador, Vincent Kompany.

Medios germanos habían informado que salió en ambulancia hacia un hospital. Algunos hablaban de un desmayo y colapso que tuvo que ser atendido de urgencia.

Pocos minutos después el mismo club decidió emitir un pronunciamiento oficial donde reveló lo sucedido: “Vincent Kompany tuvo que acudir a tratamiento médico el viernes tras un colapso durante el entrenamiento del FC Bayern Amateure”.

“El entrenador del equipo profesional había estado observando la sesión del segundo equipo”, agregaron de la cronología que tuvo todo.

“Kompany será sometido a exámenes exhaustivos en el hospital y permanecerá bajo atención médica. Por el momento, su equipo de entrenadores gestionará el entrenamiento y las actividades de juego”, de los pasos a seguir para el DT belga.

Uno de los altos mandos del conjunto de Múnich como lo es el director deportivo, Max Eberl se pronunció luego de que el equipo lo hiciera en redes sociales.

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Para el dirigente mencionado “la salud de Vincent Kompany tiene la máxima prioridad para nosotros. En el FC Bayern haremos todo lo posible para que se recupere rápidamente”.

“Vinnie recibirá toda la atención y el apoyo médico necesario, así como todo el tiempo que precise. Su equipo de entrenadores, en el que confiamos plenamente, asumirá sus tareas. Todos en el FC Bayern le deseamos a Vinnie una pronta recuperación”, sobre la prioridad que tiene por estos días la recuperació del DT.

Recaída para Kompany

Ese más reciente episodio del entrenador a cargo de Lucho en el cuadro de Múnich es el punto más crítico de los últimos días.

Desde el fin de semana pasado en medio del juego contra Leipzig se vienen conociendo complicaciones con su salud. Es más, se llegó a pensar que en el juego de mitad de semana vs. Arsenal por Champions League no iba a poder estar.

En principio lo que reportó oficialmente Bayern Múnich, fue un cuadro viral que terminó por complicarse más de la cuenta.

Luis Díaz y Vincent Kompany en medio del partido contra Arsenal en Champions League Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

“Vincent Kompany tuvo que lidiar esta semana con una infección viral. A pesar de todo, estuvo en el banquillo del FC Bayern contra el Leipzig, pero tuvo que reducir su participación en el entrenamiento. Aaron Danks y René Marić tomaron el relevo”, comunicaron.

En los días posteriores el DT no hizo parte de los entrenamientos, tampoco acudió a la rueda de prensa previa al juego de Champions a la que debió ir y se le mantuvo al margen hasta horas antes del choque con Arsenal.

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Al final, las sensaciones fueron buenas para Vincent que dirigió en el empate 2-2 de los bávaros frente a los gunners.

Este nuevo malestar sentido por el directo afectado hará que se tome una pausa en sus labores. Muy posiblemente sea baja vs. Friburgo este fin de semana, tal como lo serán Luis Díaz (lesión) y Joshua Kimmich (por calamidad doméstica).