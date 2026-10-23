Serie Mundial 2026 de MLB: fechas, horas y canales para ver Rays vs. Brewers en Colombia

Dos franquicias relativamente austeras, los Rays de Tampa Bay y los Cerveceros de Milwaukee, pugnarán desde el viernes por su primera corona en la Serie Mundial.

El enfrentamiento al mejor de siete partidos entre equipos frugales contradice la idea de que solo los conjuntos de grandes gastos pueden ganar el máximo título de las Grandes Ligas de béisbol.

En el campo, los aficionados al béisbol podrán disfrutar de un enfrentamiento entre dos equipos que buscan su primer título de la Serie Mundial.

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La única otra vez que esto ocurrió en el último siglo fue en 1980, cuando Filadelfia venció a Kansas City.

Tampa Bay, fundado en 1998, perdió la Serie Mundial ante los Phillies en 2008 y contra los Dodgers en 2020.

Los Cerveceros fueron fundados en 1969 como los Pilots de Seattle. Se trasladaron a Milwaukee el año siguiente y alcanzaron su única Serie Mundial en 1982, en la que cayeron ante San Luis.

Fichas claves de la definición

Ambos equipos cuentan con jugadores clave que comenzaron sus carreras en las Grandes Ligas en la novena contraria.

El dominicano Freddy Peralta, de Tampa Bay, fue lanzador de Milwaukee durante ocho años hasta que fue traspasado en enero a los Mets de Nueva York.

La escuadra neoyorquina lo negoció en agosto con los Rays. Con su nueva disciplina, el pitcher fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Cerveceros cuentan con una potente alineación de bateo, una defensa sólida, un valiente bullpen de lanzadores de relevo y al lanzador estrella Jacob Misiorowski.

El pitcher de 24 años terminó con un balance de 16-5, 252 strikeouts —el mejor registro de las Mayores— y una media de carreras limpias de 1,80, también la mejor de la liga.

Calendario de la Serie Mundial de MLB para Colombia:

Juego 1 — Viernes 23 de octubre

Tampa Bay Rays vs. Milwaukee Brewers

7:00 p. m. · American Family Field, Milwaukee

Juego 2 — Sábado 24 de octubre

Tampa Bay Rays vs. Milwaukee Brewers

7:00 p. m. · American Family Field, Milwaukee

Juego 3 — Lunes 26 de octubre

Milwaukee Brewers vs. Tampa Bay Rays

7:00 p. m. · Sede de Tampa Bay

Serie Mundial 2026 en el American Family Field, en Milwaukee, previo al primer juego entre Rays y Brewers, el 22 de octubre. Foto: Getty Images via AFP

Juego 4 — Martes 27 de octubre

Milwaukee Brewers vs. Tampa Bay Rays

7:00 p. m. · Sede de Tampa Bay

Juego 5 — Miércoles 28 de octubre

Milwaukee Brewers vs. Tampa Bay Rays

7:00 p. m. · Sede de Tampa Bay

Si es necesario

Juego 6 — Viernes 30 de octubre

Tampa Bay Rays vs. Milwaukee Brewers

7:00 p. m. · American Family Field, Milwaukee

Si es necesario

Juego 7 — Sábado 31 de octubre

Tampa Bay Rays vs. Milwaukee Brewers

7:00 p. m. · American Family Field, Milwaukee

Si es necesario

En Colombia, los siete encuentros están programados para las 7:00 p. m., hora local. La transmisión para Latinoamérica está anunciada por ESPN y Disney+.

*Con información de AFP.