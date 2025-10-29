Nuevo récord para Trey Yesavage: así quedó el juego 5 de la Serie Mundial

El quinto partido de la Serie Mundial se llevó a cabo la noche de este miércoles 29 de octubre en el Dodger Stadium de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Los novenos salieron al campo de juego a las 19:10 (hora Colombia). En ese momento, la serie estaba empatada a dos victorias, por lo que este era un partido vital, donde el ganador iba a quedar a match point de proclamarse campeón.

En el juego anterior, sorpresivamente, Toronto Blue Jays ganó en Los Ángeles e igualó la serie, debido a un mal desempeño desde la lomita del japonés Shohei Ohtani, quien tampoco supo responder con el bate.

Este quinto partido no dio tiempo de espera y, en los primeros lanzamientos del abridor de Dodgers, Blake Snell, Davis Schneider y Vladimir Guerrero Jr. conectaron jonrones para colocar a los Azulejos arriba 2 a 0 en la parte alta de la primera entrada.

OH MY GOODNESS 🤯



VLADIMIR GUERRERO JR. GOES BACK-TO-BACK pic.twitter.com/YcRe3bvRVY — MLB (@MLB) October 30, 2025

No fue sino hasta la parte baja de la tercera entrada cuando, por la misma vía del cuadrangular, Los Ángeles logró descontar de parte del bate de Enrique ‘Kike’ Hernández, quien puso el 2 a 1.

Pero la alegría no duró mucho, puesto que luego de un triple de Daulton Varsho y un out elevado de sacrificio de Ernie Clement, los visitantes se pusieron de nuevo a dos carreras en la parte alta de la cuarta entrada.

De ahí en adelante, el juego se tornó en un duelo entre los abridores, que no permitieron carreras hasta que finalmente Snell abandonó el terreno de juego en la parte alta de la séptima dejando corredores en las esquinas y dos outs. Entró Edgardo Henríquez para enfrentar a Guerrero Jr.

El nuevo lanzador realizó un mal envío que el receptor Will Smith no pudo atrapar y con el que Addison Barger cruzó el plato sin mayor oposición, colocando el 4 a 1 en el marcador a favor de los Azulejos. Seguidamente, Bo Bichette conectó un sencillo con el que Andrés Giménez anotó una carrera más y puso la diferencia en cuatro.

El lanzador venezolano le cedió la base por bolas a Alejandro Kirk, por lo que las bases se llenaron. Después de eso, el mánager de Dodgers no tuvo otra opción que cambiar a su pitcher, por lo que entró Anthony Banda.

HISTORY: Trey Yesavage's 12th strikeout of the night breaks the rookie record for Ks in a #WorldSeries game! pic.twitter.com/OxpgPT0Ug9 — MLB (@MLB) October 30, 2025

El abridor de la visita Trey Yesavage impuso un nuevo récord de ponches para un novato en una Serie Mundial, retirando a 12 bateadores por esa vía en 7 entradas. Una noche histórica para el lanzador de apenas 22 años,

Al cual su equipo siguió respaldando, puesto que en la parte baja de la octava gracias a un sencillo de Isiah Kiner-Falefa, con el que Ernie Clement llegó al plato y puso el 6 a 1 en el marcador a favor de la visita.

Dodgers entró a la parte baja de la novena entrada con la misión de hacer 5 carreras para forzar extra innins, la entrada inició con ilusión con un sencillo de Smith, pero se fue apagando de a poco debido a los ponches de Mookie Betts Freddie Freeman, por lo que la responsabilidad calló en Teoscar Hernández, pero falló y el partido terminó.

Con esta victoria, Toronto Blue Jays llegó a tres victorias y se puso a match point para proclamarse campeón de la Serie Mundial luego de más de 30 años, puesto que la última vez que alzó el título fue en 1993.