Canal y hora para ver el quinto partido de la Serie Mundial: así va la batalla

Para los fanáticos del béisbol, el mes de octubre es una época del año muy especial, y no precisamente por Halloween, puesto que es en el décimo mes del año cuando se juegan los playoff de las Grandes Ligas.

Actualmente, la postemporada está en su última instancia, la Serie Mundial, donde Los Ángeles Dodgers y Toronto Blue Jays han dado un espectáculo digno de ser una de las mejores ediciones de la historia.

En el juego uno, luego de una mala salida del abridor de Los Ángeles, Blake Snell, el equipo canadiense terminó imponiéndose por 11 carreras a 4 en su estadio, el Rogers Centre de Toronto, Canadá. Mientras que, en el segundo juego, con una destacada actuación del abridor de Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, quien ponchó todo el juego, el equipo logró igualar la serie ganando por 5 carreras a 1.

FREDDIE FREEMAN WALK-OFF HOME RUN IN THE 18TH INNING! #WORLDSERIES pic.twitter.com/wD1xbRxDbC — MLB (@MLB) October 28, 2025

En el tercer juego, el Clásico de Otoño se mudó al Dodger Stadium de California, Estados Unidos, donde se vivió un partido histórico la noche del pasado 17 de octubre, puesto que el encuentro se extendió hasta la entrada número 18, definiéndose gracias a un solitario cuadrangular del MVP de la Serie Mundial 2024, Freddie Freeman.

Este fue un juego que igualó el récord del partido más extenso de la historia del Clásico de Otoño, el cual fue en 2018, justamente en ese mismo estadio, cuando los Dodgers enfrentaron a los Boston Red Sox y les costó 18 entradas ganar. Aunque dicho encuentro duró más de 7 horas, por lo que en cuento a tiempo sigue siento el más largo.

Aquella edición de la Serie Mundial tuvo como campeón al equipo de Boston, que levantó el título tras una de las series más intensas de los últimos tiempos.

¿Cuándo será el siguiente juego?

El quinto será el último que se lleve a cabo en el Dodger Stadium, puesto que después del mismo, la Serie Mundial volverá a Toronto y se definirá en Canadá. Este partido iniciará a las 19:00 (hora Colombia) y se podrá sintonizar a través de ESPN, Disney Plus y la app o el portal web oficial de la MLB.

Power naps: taken



Coffees: drank#WorldSeries Game 4: TONIGHT at 8 pm ET on @MLBONFOX and streaming on @watchfoxone! pic.twitter.com/SXQUCdRhJI — MLB (@MLB) October 28, 2025

A falta del cuarto juego, que se disputará la noche de este martes, 28 de octubre, en Los Ángeles, este podría ser el partido donde se defina todo, siempre y cuando Dodgers obtengan un triunfo. De ser así, llegarían a tres victorias y se pondrían a match point de levantar el título de campeón de manera consecutiva.