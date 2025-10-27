Hora y canal del juego 4 de la Serie Mundial: duelo que puede ser decisivo

Los Ángeles Dodgers y Toronto Blue Jays tienen detenida a las Grandes Ligas. Actualmente, estos dos novenos son los que disputan la Serie Mundial, puesto que son los campeones de sus respectivas ligas.

El Clásico de Otoño arrancó en el Rogers Centre de Toronto, Canadá, donde en aquel primer juego falló una de las mejores espadas de los Dodgers. El abridor Blake Snell tuvo una mala actuación y en parte colaboró para la derrota de su equipo, que cayó por 11 carreras a 4.

En el segundo encuentro, el abridor japonés Yoshinobu Yamamoto tuvo otra noche histórica y realizó su segundo juego completo de estos playoffs, colaborando así en la victoria de los Dodgers por 5 a 1. Con esa actuación, el conjunto angelino empató la serie y recuperó la confianza tras un inicio complicado.

El tercer juego se definirá esta noche en el Dodger Stadium de Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde además del juego de esta noche se jugarán otros dos antes de que la serie vuelva a Canadá, si es necesario. Los abridores confirmados son Tyler Glasnow por parte del equipo angelino y Max Scherzer por parte de los canadienses. Se espera un juego muy apretado que se definirá por el rendimiento de sus pitchers iniciales.

¿Cuándo y dónde ver el cuarto juego?

El siguiente partido será nuevamente en el Dodger Stadium, el próximo martes 28 de octubre, donde la pelota comenzará a rodar a las 19:00 (hora Colombia). La transmisión oficial se podrá sintonizar a través de Disney Plus, ESPN y la app o el portal web de la MLB.

Este podría ser un juego definitorio, teniendo en cuenta que el equipo que gane esta noche podría colocarse en match point, aumentando las probabilidades de que la serie no vuelva a Canadá.

Max Scherzer. Tyler Glasnow.



Who will put their team ahead in the #WorldSeries? pic.twitter.com/cEA1UYOOJe — MLB (@MLB) October 27, 2025

A falta de confirmación, los abridores seguramente serán, por parte de los locales, la estrella Shohei Ohtani, y por parte de los visitantes, Shane Bieber.

Este duelo de abridores promete ser uno de los más decisivos de la serie, puesto que el japonés llega tras una de las mejores actuaciones jamás vistas en la historia de las Grandes Ligas. En el partido definitorio de la serie de campeonato frente a los Milwaukee Brewers, ponchó a 10 jugadores y bateó tres jonrones.