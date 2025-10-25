El primer partido de la Serie Mundial 2025 se hizo esperar una semana después de conocerse que Los Ángeles Dodgers y Toronto Blue Jays serían los dos equipos que lucharían por levantar el importante título de las Grandes Ligas. Finalmente, la noche de este viernes 24 de octubre inició el clásico de otoño en el Rogers Centre de Canadá.

Dodgers llegó al encuentro tras disputar 10 partidos en esta postemporada, donde enfrentó a Cincinnati Reds, Philadelphia Phillies y Milwaukee Brewers. Solo perdió uno de esos encuentros, el cual fue en la serie divisional frente al equipo de Filadelfia. Su excelente desempeño en la Serie de Campeonato, donde barrió a los Cerveceros, lo consolidó como el gran favorito al título.

A winner-take-all battle for the World Series begins tonight 🏆



Who will emerge victorious: the Los Angeles Dodgers or the Toronto Blue Jays? pic.twitter.com/d94LiDc1uF — MLB (@MLB) October 24, 2025

Blue Jays, por su parte, llegó a la Serie Mundial luego de 11 partidos, en los que enfrentó a New York Yankees y Seattle Mariners. En dichos encuentros no mostró mucha fortaleza en su estadio, por lo que se esperaba que esta noche pudiera demostrar un mejor nivel y dar la sorpresa ante su público.

Después de una primera entrada ajetreada para Blake Snell, Dodgers logró ponerse arriba en el marcador con una base por bolas para Will Smith y un sencillo de Max Muncy. El cátcher fue impulsado gracias a un batazo de Enrique ‘Kike’ Hernández en la parte alta de la segunda entrada.

En la siguiente entrada, Mookie Betts y Freddie Freeman recibieron base por bolas, y el campocorto fue impulsado gracias a un sencillo de Smith que puso el 2 a 0 a favor de Dodgers.

Sin embargo, en la parte baja de la cuarta entrada Toronto dio señales de vida y, con el mexicano Alejandro Kirk en base, Daulton Varsho conectó un cuadrangular que empató el juego 2- por 2.

El partido se tornó muy cerrado y, en la parte baja de la sexta entrada, uno de los héroes de Dodgers falló: el abridor Blake Snell cedió la base por bolas a Bo Bichette, permitió un sencillo a Alejandro Kirk y le dio un pelotazo a Varsho. Esto obligó al mánager de Dodgers, Dave Roberts, a reemplazarlo por Emmet Sheehan.

A uno de sus primeros lanzamientos, Ernie Clement respondió con un sencillo que impulsó a Isiah Kiner-Falefa, quien había entrado como corredor por Bichette, y puso el 3 a 2 a favor de los locales. Luego concedió base por bolas y permitió sencillos a Nathan Lukes y Andrés Giménez, con lo que el marcador se amplió 5 a 2.

La jugada que definió el partido llegó con un increíble grand slam de Addison Barger, que dejó el marcador 9 a 2 y encendió la euforia en el Rogers Centre. La ofensiva de Toronto mantuvo su poder acostumbrado y, con un cuadrangular de Alejandro Kirk, aumentó la ventaja 11 a 2.

THE BLUE JAYS TAKE GAME 1 OF THE #WORLDSERIES pic.twitter.com/P22E2Mg0oj — MLB (@MLB) October 25, 2025

Después de esa fatídica parte baja de la séptima entrada, Dodgers logró descontar gracias a un cuadrangular de dos carreras de su estrella Shohei Ohtani, pero no pudo ir más allá y el marcador finalizó 11 a 4.