Suscribirse

Deportes

Batacazo en las Grandes Ligas: así quedo el juego uno de la Serie Mundial

Toronto Blue Jays y Los Ángeles Dodgers se enfrentan en el clásico de otoño.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

25 de octubre de 2025, 12:42 p. m.
TORONTO, ONTARIO - OCTOBER 24: Vladimir Guerrero Jr. #27 of the Toronto Blue Jays and Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers look on during the ninth inning of game one of the 2025 World Series at Rogers Center on October 24, 2025 in Toronto, Ontario. (Photo by Patrick Smith/Getty Images)
Grand slam histórico: Toronto destroza a Dodgers en el inicio de la Serie Mundial 2025. (Photo by Patrick Smith/Getty Images) | Foto: Getty Images

El primer partido de la Serie Mundial 2025 se hizo esperar una semana después de conocerse que Los Ángeles Dodgers y Toronto Blue Jays serían los dos equipos que lucharían por levantar el importante título de las Grandes Ligas. Finalmente, la noche de este viernes 24 de octubre inició el clásico de otoño en el Rogers Centre de Canadá.

Dodgers llegó al encuentro tras disputar 10 partidos en esta postemporada, donde enfrentó a Cincinnati Reds, Philadelphia Phillies y Milwaukee Brewers. Solo perdió uno de esos encuentros, el cual fue en la serie divisional frente al equipo de Filadelfia. Su excelente desempeño en la Serie de Campeonato, donde barrió a los Cerveceros, lo consolidó como el gran favorito al título.

Blue Jays, por su parte, llegó a la Serie Mundial luego de 11 partidos, en los que enfrentó a New York Yankees y Seattle Mariners. En dichos encuentros no mostró mucha fortaleza en su estadio, por lo que se esperaba que esta noche pudiera demostrar un mejor nivel y dar la sorpresa ante su público.

Contexto: IA predice el ganador de la Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays: dio tres razones

Después de una primera entrada ajetreada para Blake Snell, Dodgers logró ponerse arriba en el marcador con una base por bolas para Will Smith y un sencillo de Max Muncy. El cátcher fue impulsado gracias a un batazo de Enrique ‘Kike’ Hernández en la parte alta de la segunda entrada.

En la siguiente entrada, Mookie Betts y Freddie Freeman recibieron base por bolas, y el campocorto fue impulsado gracias a un sencillo de Smith que puso el 2 a 0 a favor de Dodgers.

Sin embargo, en la parte baja de la cuarta entrada Toronto dio señales de vida y, con el mexicano Alejandro Kirk en base, Daulton Varsho conectó un cuadrangular que empató el juego 2- por 2.

El partido se tornó muy cerrado y, en la parte baja de la sexta entrada, uno de los héroes de Dodgers falló: el abridor Blake Snell cedió la base por bolas a Bo Bichette, permitió un sencillo a Alejandro Kirk y le dio un pelotazo a Varsho. Esto obligó al mánager de Dodgers, Dave Roberts, a reemplazarlo por Emmet Sheehan.

A uno de sus primeros lanzamientos, Ernie Clement respondió con un sencillo que impulsó a Isiah Kiner-Falefa, quien había entrado como corredor por Bichette, y puso el 3 a 2 a favor de los locales. Luego concedió base por bolas y permitió sencillos a Nathan Lukes y Andrés Giménez, con lo que el marcador se amplió 5 a 2.

La jugada que definió el partido llegó con un increíble grand slam de Addison Barger, que dejó el marcador 9 a 2 y encendió la euforia en el Rogers Centre. La ofensiva de Toronto mantuvo su poder acostumbrado y, con un cuadrangular de Alejandro Kirk, aumentó la ventaja 11 a 2.

Después de esa fatídica parte baja de la séptima entrada, Dodgers logró descontar gracias a un cuadrangular de dos carreras de su estrella Shohei Ohtani, pero no pudo ir más allá y el marcador finalizó 11 a 4.

El siguiente encuentro de la serie se disputará este sábado 25 de octubre nuevamente en el Rogers Centre, a las 19:00 (hora de Colombia).

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Dos fuertes sismos sorprendieron a los colombianos mientras dormían: esta fue su magnitud y profundidad

2. La tormenta tropical Melissa podría convertirse en huracán y causar un impacto devastador en Jamaica y el Caribe

3. ¿Kamala Harris se presentará a las elecciones de Estados Unidos en 2028? Esto dijo

4. Luis Díaz recibió excelente noticia antes del partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Mönchengladbach: Kompany le tiene fe

5. Santa Fe vs. Millonarios: Bogotá podría perder a sus dos grandes en los cuadrangulares, ¿cuáles son sus opciones?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Los Ángeles Dodgersserie mundial

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.