Dodger y Philles protagonizaron una fuerte disputa en las Grandes Ligas: este fue el ganador

Los de Filadelfia llevaron hasta la última instancia a sus rivales.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

7 de octubre de 2025, 2:02 a. m.
Los Ángeles Dodgers dan golpe de autoridad en Filadelfia y se devuelven a su estadio con la ventaja en la serie.
Los Ángeles Dodgers dan golpe de autoridad en Filadelfia y se devuelven a su estadio con la ventaja en la serie. | Foto: Getty Images

Octubre avanza con pie firme, lo que quiere decir que los playoffs de la MLB se están jugando, con algunas de las series más emocionantes del año.

Este lunes, 6 de octubre, Philadelphia Phillies y Los Ángeles Dodgers jugaron el segundo partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional. En el primer encuentro, Dodgers obtuvo una victoria en su visita al Citizens Bank Park de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos.

Con el japonés Shohei Ohtani desde la lomita y un inspirado Teoscar Hernández que conectó un jonrón, el equipo azul no perdonó y tiene la ventaja en la serie.

El segundo partido nuevamente se disputaría en el estadio de los Phillies, pero en esta oportunidad con Blake Snell desde el montículo para los Dodgers y el peruano Jesús Luzardo para los locales.

La situación del equipo de Filadelfia era crítica, puesto que una nueva derrota podría significar perder la ventaja de la localía y tener que buscar dos victorias en el siempre difícil Dodger Stadium de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Desde el inicio se sabía que el encuentro iba a ser muy cerrado, por lo que en las primeras seis entradas solo se pudo apreciar el excelente trabajo de los abridores.

Una vez en la parte alta de la séptima entrada, a Jesús Luzardo le respondieron Teoscar Hernández y Freddie Freeman con un sencillo y un doble, respectivamente.

Por lo tanto, entró Orion Kerkering para reemplazar a Luzardo. Pero apenas en sus primeros lanzamientos, con un sencillo de Enrique ‘Kike’ Hernández, Teoscar Hernández rompió el empate y puso la primera carrera para los Dodgers.

El recién ingresado Kerkering le concedió la base por bolas a Max Muncy, quien entró en reemplazo de Miguel Rojas.

Después de un out para Andy Pages, el ingresado en la sexta entrada por Ben Rortvedt, Will Smith conectó un sencillo para que Freeman y Enrique Hernández cruzaran el plato y pusieran el marcador 3 a 0 de manera parcial.

Con dos outs, entró al plato el gigante japonés, Shohei Ohtani, quien conectó su primer hit de la serie y le dio el tiempo suficiente a Max Muncy para anotar.

Finalmente, con corredores en las esquinas, Mookie Betts se fue con un out elevado, cerrando la parte alta de la séptima entrada 4 por 0 a favor de los visitantes.

Philles no se quedó de manos cruzadas y en la parte baja de la octava entrada, Max Kepler quien entró por Otto Kemp conectó un triple y posteriormente Trea Turner, con un sencillo permitió a Kepler poner la primera anotación para lo locales.

En la parte alta de la novena entrada Dodgers no logró aumentar el marcador, por lo que Phillies llegó a la última entrada con el resultado 4 a 1, tenía que hacer tres carreras para ganar.

Como cerrador entró Blake Treinen, quien tuvo una noche para el olvido, permitiendo a los tres piremos bateadores conectar y poner el marcado 4 a 3 con carreras de Alec Bohm y J.T. Realmuto.

Treinen salió y entró Alex Vesia quien, si bien, no concibió anotaciones, dejó a corredores en las esquinas, para que finalmente entrara el cerrador Roki Sasaki.

El japonés brindó soluciones nuevamente y rápidamente. Con dos outs, le bastaron segundos en el montículo, puesto que con un lanzamiento que Trea Turner respondió, en cuestión de instantes. Freddie Freeman lo puso en out y dictaminó la victoria para la visita.

Con este resultado, Los Ángeles Dodgers quedan a una victoria de avanzar a la esperada final de liga, en donde el otro equipo será el ganador entre la serie de Milwaukee Brewers y Chicago Cubs.

El siguiente partido será el próximo miércoles 8 de octubre en le Dodger Stadium.

