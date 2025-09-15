Así funciona la clasificación para los playoffs de la MLB en esta temporada 2025

Cuando estamos prácticamente a mitad del mes de septiembre, es momento de revisar una vez más cuál es el formato de clasificación a los playoffs que se manejarán en esta temporada 2025 en las Grandes Ligas del béisbol mundial.

Restan apenas dos semanas y aproximadamente 15 partidos de la temporada regular. En este punto, hay equipos que ya simplemente esperan los días para levantar el título de su división, mientras que otros deberán luchar hasta el último encuentro para poder consagrarse.

El sistema de clasificación a la postemporada se manejará como de costumbre; los campeones de la División Este, Central y Oeste de la Liga Americana y de la Liga Nacional tendrán su cupo asegurado en la ronda final de la MLB.

Al igual que en las últimas ediciones, los dos campeones con mejor promedio estarán eximidos de la ronda de comodín. Esa fase estará destinada para equipos con un buen rendimiento, pero que no alcanzaron a ser líderes absolutos.

Así es el croquis de la postemporada para este 2025. | Foto: Foto de MLB

En cambio, el campeón con el peor promedio de la liga sí deberá formar parte de la ronda de comodín, donde se enfrentará al peor de los equipos clasificados como comodines.

Los comodines se definirán bajo la normativa establecida: serán los equipos que no lograron ser campeones, pero que registraron los mejores promedios de la liga, sin importar si pertenecen a una misma división.

De este modo, se han visto casos en los que hasta tres equipos de una sola división logran avanzar a la postemporada, incluyendo al campeón. Algo que podría ocurrir este año, particularmente en la División Este de la Liga Americana, donde los Toronto Blue Jays marchan como líderes, pero New York Yankees y Boston Red Sox también mantienen un desempeño sólido que los acerca a los playoffs.

Como es usual, los dos clasificados como comodines con mejor promedio se enfrentarán entre sí en una serie al mejor de tres juegos, al mismo tiempo que se disputa la serie entre el campeón con peor promedio y el comodín de menor rendimiento.

El ganador entre los comodines con mejor promedio se medirá contra el campeón de la liga con el mejor récord. Mientras tanto, el vencedor de la serie entre el campeón con peor promedio y el comodín más débil enfrentará al campeón de división con el segundo mejor promedio. Todas estas llaves serán al mejor de siete partidos, es decir, ganará el primero en llegar a cuatro victorias.

Los ganadores de estas series se medirán en la serie por el título de la liga, instancia que se disputa al mejor de siete juegos, coronando el primer equipo que alcance cuatro triunfos.

Es importante resaltar que hasta esta fase cada liga juega de manera independiente, por lo que se clasifican seis equipos tanto de la Liga Nacional como de la Americana, enfrentándose bajo este mismo sistema.